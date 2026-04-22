Matra lance son premier concours de gâteaux ce samedi : "On n'a rien à y gagner si ce n'est d'offrir un événement marrant pour le village"

Matteo Lanfranchi le Mercredi 22 Avril 2026 à 10:30

Le village de Matra organise samedi 25 avril la première édition de son concours de gâteaux, place de l'Église. Une initiative née d'un hiver rigoureux et d'une envie simple : faire vivre le village.