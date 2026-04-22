Matra lance son premier concours de gâteaux ce samedi : "On n'a rien à y gagner si ce n'est d'offrir un événement marrant pour le village"

Élia Santa Baldi (à gauche) et sa mère Séverine Baldi (à droite), organisatrices du concours de gâteaux de Matra.
L'idée part d'un constat du quotidien. "On a eu un hiver rigoureux avec beaucoup de pluie, beaucoup de mauvais temps, et on s'était dit qu'avec l'arrivée des beaux jours il nous fallait une animation", explique Séverine Baldi, qui co-organise cet événement avec sa fille Élia Santa Baldi. Mais il y a aussi une dimension plus symbolique : "Dans nos villages de montagne, les chasseurs ont leurs activités le weekend, et nous autres femmes on a trouvé que cela pouvait être sympathique d'avoir une animation pour valoriser les femmes du village." Une première surprise est déjà au rendez-vous : parmi la quinzaine de participants inscrits, des hommes ont répondu présents bien plus vite que prévu.
Des lots qui dépassent les frontières du village
Pour constituer les lots, Séverine Baldi et sa fille Élia Santa Baldi ont contacté des professionnels aux quatre coins de la Corse, du Cap Corse à Bonifacio en passant par Île-Rousse, Ajaccio, Bastia et la plaine orientale. L'accueil a été bien au-delà de leurs espérances. "Au départ on comprenait qu'ils étaient beaucoup sollicités, mais quand je leur ai expliqué qu'on était un petit village et qu'on faisait un concours de gâteaux, je pense que ça me permettait de me démarquer de tous les lotos et tombolas." Résultat : des nuitées d'hôtel, des repas au restaurant, du canoë-kayak, un parc aventure, du bowling. "On voulait se démarquer du loto où on gagne des objets, nous c'était davantage du loisir, des expériences." L'engouement a été tel que les trois premières places de chaque catégorie seront récompensées, soit 15 lots au total.
Un concours pensé pour rassembler
Cinq catégories sont au programme : le plus savoureux, le plus beau, le plus original, la catégorie gâteau corse et la catégorie enfants. "On essaie de toucher tout le monde", résume Séverine Baldi. Le système de notation est à la fois assuré par un jury et par le public à parts égales. "Le but c'est quand même de rassembler, on trouve que c'est plus participatif de faire comme ça." Les gâteaux seront anonymisés pour garantir l'équité. En amont, des ateliers de décoration ont déjà été organisés samedi 18 avril avec les enfants, dont les créations seront affichées lors de l'événement. Dépôt des gâteaux à 14 heures, dégustations à partir de 15h30, place de l'Église.
Une première édition sous le signe de l'espoir
Séverine Baldi ne cache pas que cette première édition reste une inconnue. "On nous observe avec notre concours de gâteaux, on se demande qu'est-ce que c'est que ce truc." Mais l'ambition est claire : "J'aimerais que les gens apprécient les lots qu'on a pu avoir, il n'y avait que de la bonne volonté." Et pour la suite ? "J'aimerais que quelqu'un me dise : refais-le l'année prochaine."
Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au vendredi 24 avril à 14h.
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