Matra - 8 000 € pour la restauration de "La Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue et Saint Roch"

Cette œuvre est la lauréate pour sa région du concours Plus Grand Musée de France mené de septembre 2025 à février 2026 par Allianz France et la Sauvegarde de l’Art Français. Elle va bénéficier d’un mécénat de 8 000 euros offert par Allianz France pour sa restauration.
Clap de fin pour la 5e édition du concours national « Le Plus Grand Musée de France ». Pendant 3 semaines, des milliers de citoyens se sont mobilisés partout en France métropolitaine et ultramarine pour sauver des œuvres en péril de leur territoire. Appelés à voter pour désigner, dans chaque région, les objets et œuvres d’art publics à restaurer, ils ont confirmé leur attachement à leur patrimoine régional et leur volonté d’être acteurs de leur transmission aux futures générations.
Avec 132 479 votes enregistrés, soit 36 000 de plus que l’an dernier, cette 5e édition confirme l’essor continu de cette mobilisation collective en faveur du patrimoine local. Fort d’un large relais médiatique et de l’engagement des collaborateurs et agents généraux d’Allianz France, « Le Plus Grand Musée de France » poursuit son objectif : donner aux citoyens le pouvoir d’agir concrètement pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine public dans tous les territoires.
En Corse grâce à cette initiative nationale qui mobilise citoyens, collectivités et acteurs locaux en faveur du patrimoine de proximité, c'est l'huile sur toile du XVIIIe siècle représentant La Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue et Saint Roch et conservée à l’église Saint-Bernardin-de-Sienne de Matra qui forte des 46% des voix (6 923 votes) va donc pouvoir bénéficier d’un soutien de 8 000 € pour permettre sa restauration.
"Ce patrimoine du quotidien, souvent le plus fragile, fait partie de la vie des habitants. Il incarne une mémoire collective. Allianz est fière de financer la restauration d’une œuvre par région à hauteur de 8 000 € et d’agir en acteur de proximité au service des territoires" a souligné Constance Wiblé, directrice Marque et Communication d’Allianz France
La remise du prix à la commune de Matra aura lieu le 4 juin prochain.
Sur place le maire Michel Palmieri et Jean-Marc Riccini, président de l'association de sauvegarde de l’église Saint-Bernardin-de-Sienne, étaient particulièrement fiers d'avoir mobilisé près de 7 000 personnes - la Corse est la région qui a le plus participé au vote - en faveur de la commune de Matra qui compte une cinquantaine d'habitants.
La Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue et Saint Roch
Date : XVIIIe siècle I Protection : non protégée
Artiste : attribué à Francesco Carli (1735 - 1821)
L’église Saint-Bernardin-de-Sienne de Matra conserve un tableau attribué à Francesco Carli représentant saint Roch et saint Antoine de Padoue aux pieds de la Vierge de l’Assomption. La composition s’organise en deux registres : la Vierge apparaît au sommet, assise sur un nuage dans un geste de protection, tandis que les deux saints agenouillés expriment la dévotion et l’humilité. Saint Roch est accompagné de son chien portant un pain, et saint Antoine tient un lys, symbole de pureté. Par ses tons clairs et ses couleurs pastel, l’œuvre reflète l’influence du rococo dans la peinture religieuse corse du XVIIIᵉ siècle.
Aujourd’hui, le tableau est fragilisé par des déchirures de la toile et par des altérations liées à d’anciennes interventions
inadaptées. Les couleurs ont perdu de leur lisibilité et la surface est affaiblie. Une restauration est donc nécessaire pour consolider le support, traiter les déchirures et stabiliser la peinture afin de préserver durablement cette œuvre et lui rendre sa qualité esthétique d’origine.
