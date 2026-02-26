Municipales - À l’Île-Rousse, Jean-Simon Savelli et sa liste placent la consultation citoyenne au cœur de leur démarche

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, le collectif citoyenA Forza di l’Isula s’inscrit dans le paysage politique de L’Île-Rousse. Parmi les trois candidats déclarés, Jean-Simon Savelli porte une démarche qu’il veut avant tout fondée sur l’écoute, la proximité et la participation des habitants.« Ce que nous voulons faire en terme de groupe à Forza di l’Isula, c’est mettre en place une consultation citoyenne. Nous voulons faire participer tous les concitoyens de notre commune à l’élaboration d’un projet d’avenir. Nous voulons soumettre tous les gros projets à des votes citoyens. Ce que nous espérons avant tout, c’est donner la parole à tout à chacun afin de construire ensemble l’avenir de demain».



Une décision mûrie avec le temps



Pour Jean-Simon Savelli, cet engagement s’inscrit dans un parcours personnel profondément lié à la commune.

« La décision a mûri depuis que je suis à la retraite. J’ai du temps, j’ai la passion, et surtout l’envie de remettre un peu L’Île-Rousse à l’heure du jour et dans la bonne direction».





Attaché à sa ville, il revendique une connaissance intime du territoire et de ses habitants.

« L’Île-Rousse, c’est ma maison, ce sont mes racines. J’y ai grandi, j’y ai travaillé pendant des années. Je connais chaque rue, chaque quartier, chaque habitant. Ma détermination aujourd’hui, c’est de contribuer à son avenir et de préserver notre qualité de vie. »



Malgré la présence de trois listes en lice, il appelle à une campagne apaisée.

Le candidat insiste également sur la nécessité de mener une campagne digne et respectueuse. « Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Je souhaite que les élections se passent dans de bonnes conditions. J’ai toujours eu de la proximité et surtout du respect pour tous les candidats », affirme-t-il, rappelant son attachement à préserver l’esprit apaisé qui caractérise la vie locale. Cette approche s’inscrit dans la philosophie du collectif, qui entend placer le dialogue et la concertation au cœur de son engagement municipal.



Une équipe construite dans l’échange et l’écoute

La constitution de la liste s’est appuyée sur de nombreux échanges avec les habitants.

« J’ai parlé plusieurs fois avec beaucoup d’Île-Roussiens. Cela m’a permis de comprendre leurs attentes, leurs espoirs et leurs préoccupations. Ces discussions m’ont énormément touché. Elles ont nourri ma réflexion et renforcé ma conviction de m’engager. »





L’équipe se veut intergénérationnelle et composée de profils complémentaires.

« C’est une liste intergénérationnelle, avec des personnes de qualité, compétentes, qui ont envie de s’investir pour leur commune».

Le collectif, qui se définit comme indépendant et citoyen, insiste dans son communiqué sur sa volonté de dépasser les clivages et de replacer les habitants au centre des décisions.

« Il ne s’agit pas de parler de politique politicienne, ni d’opposer des camps. Il s’agit plus simplement de parler de nous, de notre vie ici, de notre avenir commun».

La composition complète de la liste sera dévoilée dans les prochaines semaines, le collectif ayant fait le choix de privilégier dans un premier temps la présentation de sa démarche et de ses priorités. Une volonté assumée par Jean-Simon Savelli.





Des priorités claires pour l’avenir de la commune

Parmi les axes majeurs du projet figure la finalisation du Plan local d’urbanisme, considérée comme essentielle pour accompagner le développement de la ville.

« La priorité principale, c’est la finalisation du PLU».

La question du stationnement constitue également un enjeu central, avec la mise en place d’un nouveau plan de circulation et la création de 480 places supplémentaires, notamment autour du parking de la poste, afin d’améliorer la mobilité et le cadre de vie.

Le collectif souhaite également agir en faveur de la jeunesse, avec la création d’une Maison des Jeunes et des Talents et le développement d’infrastructures sportives adaptées.

« Il faut donner aux jeunes de L’Île-Rousse des structures et des projets dignes de ce nom. Le sport est essentiel pour nos jeunes».

La solidarité intergénérationnelle constitue un autre pilier, avec la création d’une commission dédiée aux seniors et le développement d’actions favorisant leur accompagnement et leur bien-être.

Le projet prévoit également la valorisation de la Marinella et du port, le soutien aux commerces ouverts à l’année, le renforcement de la sécurité, la création de logements accessibles aux familles et la mise en place d’une maison de la santé.



Une ambition fondée sur la proximité et le bien vivre ensemble

Au-delà des projets concrets, Jean-Simon Savelli insiste sur la philosophie de sa démarche.

« Je suis profondément convaincu que nous pouvons transformer nos ambitions en réalité et faire de L’Île-Rousse un modèle de dynamisme et de modernité, tout en préservant notre environnement et notre bien-vivre».

Le collectif résume son projet en trois principes . La proximité, le respect et le partage, avec la volonté affirmée de construire l’avenir de la commune avec ses habitants.

« Nous ne promettons pas l’impossible. Mais nous promettons d’être là, à l’écoute, et de construire, avec les habitants, un projet partagé».

