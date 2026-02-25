U tempu in Corsica
La journée débute sous la grisaille mais l'évolution au fil des heures est favorable avec le développement d'éclaircies. Les passages nuageux peuvent être par moments plus nombreux mais ils n'affectent pas les températures maximales qui restent agréables (jusquà 18 degrés).
A Rinella (Hervé Tusoli)