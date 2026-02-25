CorseNetInfos
A màghjina - U Liamone à l’ora turchina


le Jeudi 26 Février 2026 à 07:16

À l’heure où le jour se retire sans bruit, le Liamone rejoint la mer dans une lumière suspendue. Les montagnes s’effacent en silhouettes profondes, le ciel se teinte d’ambre et de cendre, et les vagues viennent mourir contre les rochers comme un souffle régulier. Entre eau douce et eau salée, la Corse retient un instant son éclat, fragile et silencieux.
Si, comme Viviane Delfini, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







