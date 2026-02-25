A màghjina - U Liamone à l’ora turchina
À l’heure où le jour se retire sans bruit, le Liamone rejoint la mer dans une lumière suspendue. Les montagnes s’effacent en silhouettes profondes, le ciel se teinte d’ambre et de cendre, et les vagues viennent mourir contre les rochers comme un souffle régulier. Entre eau douce et eau salée, la Corse retient un instant son éclat, fragile et silencieux.
