CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
La défaillance de trop sur la desserte maritime Bonifacio- Santa Teresa ? 03/02/2026 Haute-Corse : le trafic de stupéfiants et les violences intrafamiliales en hausse malgré une délinquance contenue 03/02/2026 Soldes d’hiver à Ajaccio : le centre-ville déçu, la braderie redonne espoir 03/02/2026 Bastia : les enseignants du collège Giraud suspendent la grève, une réouverture partielle du bâtiment annoncée 03/02/2026

Sauvegarde du patrimoine : trois œuvres corses en lice, les votes ouverts jusqu’au 22 février


La rédaction le Mardi 3 Février 2026 à 18:30

La Corse participe à la 5ᵉ édition du Plus Grand Musée de France, une opération nationale portée par La Sauvegarde de l’Art Français en partenariat avec Allianz France. Jusqu’au 22 février, les citoyens sont invités à voter pour soutenir la restauration d’une œuvre du patrimoine local en péril.



Les trois œivres retenues à Vico, Novale et Matra
Les trois œivres retenues à Vico, Novale et Matra
Cette initiative repose sur un principe simple : donner la parole au public pour désigner, dans chaque région, une œuvre qui bénéficiera d’un financement dédié à sa restauration. En Corse, trois sites ont été sélectionnés, illustrant la richesse mais aussi la fragilité du patrimoine religieux insulaire.

La première candidature concerne les statues de Saint Antoine et de Saint Joseph, conservées à l’église Santa-Maria-Assunta de Vico. Ces sculptures, soumises aux effets du temps et aux conditions de conservation, nécessitent aujourd’hui une intervention pour assurer leur préservation.
À Novale, ce sont deux tableaux – Le Christ aux outrages et La Donation du Rosaire – exposés à l’église Saint-Étienne, qui représentent un témoignage artistique et spirituel majeur pour la commune. Leur état de conservation justifie une restauration afin d’éviter une dégradation irréversible.
Enfin, la commune de Matra est en lice avec le tableau La Vierge Marie, Saint Antoine de Padoue et Saint Roch, conservé à l’église Saint-Bernardin-de-Sienne. Là encore, l’œuvre constitue un élément fort du patrimoine local, à la fois religieux, historique et culturel.


L’œuvre qui arrivera en tête des suffrages bénéficiera d’une aide de 8 000 euros, destinée à financer les travaux de restauration. Le vote est ouvert à tous, sans condition, et s’effectue en quelques clics sur le site internet de La Sauvegarde de l’Art Français.


Au-delà de l’aide financière, l’opération vise à sensibiliser le grand public à la sauvegarde du patrimoine de proximité, souvent méconnu, et à valoriser l’engagement des communes, des associations et des habitants dans sa transmission.
Depuis son lancement, le dispositif a permis de recenser plus de 1 000 œuvres en péril sur l’ensemble du territoire national et d’en restaurer 70, grâce à une mobilisation citoyenne ayant rassemblé plus de 315 000 votes. Une dynamique à laquelle la Corse est aujourd’hui appelée, encore une fois,  à prendre part.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos