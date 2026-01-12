Marignana accueille des reliques de Sant’Antone Abbate

« La messe, la procession et la présence de la relique invitent chacun au recueillement, à la conversion et à la confiance. Les paroles de notre Vicaire général, lors de la bénédiction de la statue de saint Antoine Abbé et de la relique, nous donnent à espérer que ce moment fort portera les fruits de paix intérieure, de réconciliation, de renouveau dans la prière personnelle et familiale. Que Saint Antoine Abbate intercède pour les habitants du village, qu’il protège les familles et qu’il ravive chez chacun le désir de marcher humblement à la suite du Christ », ajoute-t-il encore avant de conclure en lançant un appel à la jeunesse : « Les confréries ne sont pas seulement des traditions du passé, mais des chemins vivants de foi, de service et de fraternité. S’engager dans une confrérie, c’est apprendre à donner de son temps, à prier ensemble, à servir le village et à porter une mémoire qui a du sens. Les jeunes y ont toute leur place : ils sont appelés non seulement à recevoir cet héritage, mais aussi à le faire vivre et à l'enrichir pour l'avenir. Ch'elli un si scurdanu nè di a Filetta nè di l'Anziani ».