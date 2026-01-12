Marignana accueille des reliques de Sant’Antone Abbate

Il est le saint patron des éleveurs, des agriculteurs, de tous ceux qui travaillent la terre, mais aussi des animaux. Dans la tradition corse, et en particulier à Marignana, Sant’Antone Abbate – aussi appelé Antoine le Grand - occupe une place très forte comme protecteur des villages, des familles et des animaux, mais aussi comme modèle de vie simple, de prière et de combat spirituel.
Ce samedi, après un long travail, la confrérie Sant’Antone Abbate di Marignana a réussi à ramener des reliques du saint depuis l’Italie et les a installées au sein de l’église de la commune. « Jean Michel Versini confrère et secrétaire de Saint Antoine Abbate de Marignana, féru de recherche a trouvé sur un site dédié aux reliques, un legs de Monseigneur Alberto Vallini, protonotaire apostolique et chanoine de Sainte Marie-Majeure à Rome, qui avait plusieurs reliquaires provenant de Milan, comme celui de Saint-Antoine I'Abbé, dont le sceau de cire de l'archidiocèse de Milan est apposé au dos. Nous sommes partis en Italie, avons negocié et ramené cette relique », explique André Di Scala, prieur de la confrérie en ajoutant que pour cette dernière « l’accueil de la relique de son saint patron est un moment de grâce et de profonde émotion ». « C’est comme si Saint Antoine venait lui-même visiter son peuple, au cœur du village et de son église », se réjouit-il, alors qu’en décembre dernier l’église Saint Jacques avait vu le retour de sa statue du saint, rénovée grâce à une aide de la dernière édition du « Plus grand musée de France ».
Ce samedi, en présence du vicaire général, l’abbé Frédéric Constant, une cérémonie a été cette fois organisée pour accueillir comme il se doit ces reliques. Un « événement exceptionnel, probablement unique dans l’histoire récente de la confrérie ». « La présence de la relique donne une dimension spirituelle particulière à la célébration : elle rend tangible la communion entre l’Église d’hier et celle d’aujourd’hui, entre la foi des anciens et celle que nous sommes appelés à transmettre », souligne André Di Scala en rappelant qu’à Marignana, la figure de Sant’Antone Abbate est « vécue de manière concrète : à travers la fête patronale, la prière communautaire, les processions et l’engagement des confrères ». Si le Saint patron de la commune reste en effet St Jacques, la figure de St Antone Abbate est importante depuis au moins le XVIème siècle. « Nous avons recréé la confrérie il y a maintenant une vingtaine d’années, c’est important pour le souvenir de nos anciens qui ont suivi le chemin de Saint Antoine dont le message est universel, surtout aujourd’hui avec tout ce qui se passe dans notre monde. Nous besoin avons de paix, de fraternité et de solidarité », glisse André Di Scala.
« La messe, la procession et la présence de la relique invitent chacun au recueillement, à la conversion et à la confiance. Les paroles de notre Vicaire général, lors de la bénédiction de la statue de saint Antoine Abbé et de la relique, nous donnent à espérer que ce moment fort portera les fruits de paix intérieure, de réconciliation, de renouveau dans la prière personnelle et familiale. Que Saint Antoine Abbate intercède pour les habitants du village, qu’il protège les familles et qu’il ravive chez chacun le désir de marcher humblement à la suite du Christ », ajoute-t-il encore avant de conclure en lançant un appel à la jeunesse : « Les confréries ne sont pas seulement des traditions du passé, mais des chemins vivants de foi, de service et de fraternité. S’engager dans une confrérie, c’est apprendre à donner de son temps, à prier ensemble, à servir le village et à porter une mémoire qui a du sens. Les jeunes y ont toute leur place : ils sont appelés non seulement à recevoir cet héritage, mais aussi à le faire vivre et à l'enrichir pour l'avenir. Ch'elli un si scurdanu nè di a Filetta nè di l'Anziani ».
