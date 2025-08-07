Marie-Madeleine Poli-Bonifaci publie "50 p," un hommage à Flaubert

Intitulé 50 p, en référence à sa brièveté, ce nouveau livre de Marie-Madeleine Poli-Bonifaci se présente comme une déclaration d’admiration à l’auteur de Madame Bovary. Publié par la maison d’édition A Fior di Carta, il s’agit du quatrième ouvrage de l’autrice corse, professeure agrégée de lettres en poste au collège de Cervioni.



Née à Ajaccio en 1977, Marie-Madeleine Poli-Bonifaci vit aujourd’hui en Castagniccia, berceau de sa famille paternelle, tandis que ses origines maternelles la rattachent au Taravo. Formée à la recherche littéraire à la Sorbonne auprès de Jean-Yves Tadié, qu’elle qualifie de « maître pour tous ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer », elle publie en 2018 un premier roman, Sorte Ingrata, suivi de Matre-Tirannu en 2020, puis d’une contribution en 2022 au collectif Dumane u Populu Corsu, consacré à l’avenir incertain du peuple corse et de sa langue.



Avec 50 p, elle revient à une écriture plus intime, marquée par la figure fondatrice de Flaubert. « Ce livre est l’expression d’un hommage à l’auteur qui m’a éblouie dans l’enfance », confie-t-elle. « Je l’ai lu en cachette à 8 ans. À 9 ans, j’ai découvert ses Trois contes. La Corse y figure, de par son voyage de 1840 qui l’avait conduit chez nous. C’est une autre motivation pour rédiger cet hommage d’une cinquantaine de pages. D’où le titre : 50 p. »



Dans un style qu’elle souhaite inspiré par le romancier normand, l’autrice s’essaie à des récits « contemporains, sombres, insulaires », en quête de sobriété et de précision. L’ouvrage est aussi dédié à ses élèves, présents et passés : « Ils m’ont beaucoup apporté. À tous mes élèves, y compris et surtout ceux qui ne sont plus, car les enseignants ont aussi de ces chagrins d’école dont on ne parle pas. Qu’ils en soient remerciés. Qu’ils lisent. Et non pas qu’ils me lisent ! Pour apprendre à bien regarder ce qui ne se voit pas. » Discrète mais engagée, Marie-Madeleine Poli-Bonifaci évoque enfin un nouveau projet en cours : une traduction en langue corse d’un auteur français du XXe siècle, dont elle ne dévoile pas encore le nom. Elle sera présente ce samedi 10 août au Salon des éditeurs de Luri pour rencontrer ses lecteurs et présenter 50 p dans sa version définitive.

