Marie-Josée Nat n'est plus : elle aimait la Corse et plus particulièrement Calvi

(Jean-Paul-Lottier) le Jeudi 10 Octobre 2019 à 18:23

Née à Bonifacio d'un père Kabyle et d'une mère Corse, l'actrice Marie-Josée Nat est décédée ce jeudi à Paris à l'âge de 79 ans. A Calvi où elle aimait séjourner, elle avait notamment inauguré une édition de la Rencontre d'Art Contemporain et avait prêté sa voix lors d'un son et lumière pour le traditionnel feu d'artifice du 15 août

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie