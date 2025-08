Marie-Ange Cucchi en dédicace à Furiani pour son nouveau livre : Constellations de poche – Le Coucou né sous X

Le rendez-vous est fixé : mercredi 6 août à la FNAC de Furiani, Marie-Ange Cucchi dédicacera son nouveau livre, Les Constellations de poche – Le Coucou né sous X, publié aux éditions Maïa. Un ouvrage à mi-chemin entre autobiographie sensible, outil de développement personnel et exploration thérapeutique.





En quoi consiste ce nouveau livre ?

C’est un livre de développement personnel, mais surtout un espace de résonance. Je n’y propose pas de réponses toutes faites. J’ouvre des chemins — intimes, intérieurs, parfois dérangeants, toujours sincères. Il s’adresse aux lecteurs qui veulent comprendre leurs origines, s’alléger, se relier. Le texte alterne réflexions, témoignages, cas pratiques et exercices. Ce n’est ni un roman, ni un manuel, mais un livre libre, traversé par la voix, les silences, les intuitions.





Comment est née l’idée ?

Ce livre est né d’un silence, une promenade sous les noisetiers de Cervione. J’ai ressenti le besoin d’écrire pour rassembler les fragments, pour nommer ce qui ne l’a jamais été. Il s’est imposé comme un prolongement naturel de mon travail : un espace pour transmettre, pour me relier à mes lignées, pour laisser une trace à ma fille, à mes petits-fils et à ceux qui viendront après.





Pourquoi ce titre : Le Coucou né sous X ?

Parce que c’est aussi mon histoire. À l’âge de quatre ans, j’ai appris que j’étais née sous X, et que mon père m’avait reconnue. À Cervione, un coucou chantait ce jour-là, comme un symbole. Le titre est double, comme l’est souvent l’identité. Et « de poche », car c’est un livre à garder près de soi, dans l’intime. Ce volume aura une suite : Constellations de poche – L’art de nous.





Vous parlez de constellations familiales. De quoi s’agit-il ?

C’est une méthode développée par Bert Hellinger, qui consiste à mettre en scène une famille ou une organisation pour révéler les liens invisibles qui provoquent des blocages. On parle de loyautés transgénérationnelles, souvent inconscientes. La constellation aide à voir ce qui se joue en coulisses de notre vie, et à sortir de ce qui nous entrave. Elle s’applique à la famille, au couple, à la parentalité, à l’entreprise.





Quel est le message central du livre ?

Que chacun peut redevenir auteur de son histoire, même si celle-ci a été niée, volée ou jamais transmise. J’aimerais que ce livre apporte un peu de clarté, d’apaisement, et la permission d’écrire ou réécrire sa propre carte du ciel intérieur. Il est vraiment là pour aider.





Est-ce un récit autobiographique ?

Il y a une part de moi, forcément. Le livre puise dans mes sensations, mes blessures, mes questionnements. Mais ce n’est pas un témoignage brut. C’est un texte organique, une traversée intime de l’identité. Une autofiction poétique, plus qu’un récit linéaire. Je voulais que l’écriture transforme le réel, qu’elle éclaire autrement.





À qui s’adresse-t-il ?

Pas aux lecteurs pressés ou aux amateurs de recettes miracles. Ce livre demande une certaine disponibilité intérieure. Il parle à la mémoire affective, au corps autant qu’à l’esprit. Il ne se consomme pas, il se traverse. Et chacun peut y projeter sa propre constellation.





Quels sont vos projets ?

Outre le second volume, je prévois des conférences, notamment en médiathèques, sur le transgénérationnel, l’importance du prénom… Et je développe aussi une série de podcasts accessibles sur toutes les plateformes : Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc.