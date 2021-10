Marche rose à Saint-Florent : une belle mobilisation contre le cancer du sein

Plus de 100 personnes se sont réunies ce dimanche 24 octobre sur la place des Portes à Saint-Florent pour participer à la traditionnelle marche rose au profit de la ligue contre le cancer afin de sensibiliser au dépistage du cancer du sein.

Cette année en plus de la marche, une course était proposée par Romain et Dehbia du club Saint-Florent triathlon. "Cette manifestation qui s’est déroulée dans la convivialité, suivant un magnifique parcours en bord de mer, accompagné d’un beau soleil, a permis de rapporter 1730€ à la ligue contre le cancer." indique la mairie de Saint-Florent qui a porté l'événement.



Cette année les 4 manifestations organisées sur la commune par madame Paolini et les bénévoles de la ligue avec le soutien de la mairie de Saint-Florent ont permis de récolter 5250€. Des fonds qui sont reversés intégralement à la ligue contre le cancer afin de soutenir la recherche.



"Les bénévoles remercient vivement tous les participants et participantes et dédient cette manifestation au professeur Axel Kahn, ancien président de la ligue contre le cancer qui nous a quittés il y a peu."