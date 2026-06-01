Marche des fiertés à Ajaccio : une quatrième édition placée sous le signe de la visibilité et de la résistance

Les drapeaux arc-en-ciel s’apprêtent de nouveau à investir les rues d’Ajaccio. Après Bastia l’an dernier, la cité impériale accueillera, le samedi 13 juin, la quatrième édition de la Marche des fiertés de Corse, organisée par l’association L’Arcu.

Un choix qui s’inscrit dans une alternance désormais bien établie entre les deux principales villes de l’île. « Chaque année, nous alternons entre Bastia et Ajaccio. L’an dernier c’était à Bastia, cette année c’est Ajaccio », rappelle Eva Lucchesi, membre de l’association.



Quatre ans après la première édition, le constat dressé par les organisateurs est encourageant. La mobilisation ne cesse de grandir et l’événement semble désormais ancré dans le paysage militant insulaire. « On a de plus en plus de personnes qui viennent et de plus en plus de personnes qui nous contactent pour obtenir des informations et organiser leur venue », souligne-t-elle.



Mais au-delà de cette progression de la participation, c’est surtout l’évolution du contexte politique qui renforce, selon l’association, la nécessité de maintenir ce rendez-vous annuel. « Le climat politique a changé par rapport à la première marche. On sent qu’on a vraiment besoin de faire ces marches », estime Eva Lucchesi.



À ses yeux, l’approche des échéances électorales nationales et la montée de certains discours conservateurs donnent une résonance particulière à l’événement. « Certains partis politiques sont contre notre existence et contre ce que nous représentons. Pouvoir marcher dans l’espace public, dénoncer les inégalités et simplement montrer que nous existons, c’est important », affirme-t-elle.



Car si l’ambiance se veut festive, les organisateurs revendiquent avant tout une démarche politique. Dans leur appel à mobilisation, ils dénoncent la progression des idées d’extrême droite, les discriminations visant les personnes LGBTQIA+ et les atteintes aux droits fondamentaux observées dans plusieurs pays. Ils entendent également rappeler que les violences et les inégalités demeurent une réalité quotidienne pour de nombreuses personnes, y compris en Corse.

