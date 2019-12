Marché de Noël de Bastia : les couteliers mis à l'honneur

Cette année, le marché de Noël de Bastia met à l'honneur les couteliers corses. Pour l'occasion, près de 40 mètres carrés seront mis à disposition pour accueillir les 23 artisans qui exposeront pendant dix jours.



La journée du samedi 14 leur est entièrement consacrée. Le matin, une commission de labellisation se réunira dans la salle des mariages de la mairie de Bastia pour prononcer la demande de renouvellement de labels de 8 couteliers insulaires. Elle recevra également la demande de labellisation de trois nouveaux candidats. Une gage de qualité qui existe depuis maintenant trois ans et pour lequel Jean-Dominique Susini, président du sindicatu di i cultellaghji corsi a beaucoup oeuvré. Il explique : "Ce label était important pour nous car il témoigne du savoir-faire de nos couteliers."



Durant cet événement, deux forgerons venus de Mauritanie et du continent se rendront sur place. Un beau moment de partage avec les artisans insulaires en prévision. ​Pour tout connaître du couteau corse, Jean Biancucci spécialiste de la question tiendra une conférence sur "le couteau d'hier et d'aujourd'hui" à 15 heures.



A la fin de la journée, sept couteliers recevront le diplôme de la formation qu'ils ont suivi l'année dernière. C'est avec le soutien de l'agence de développement économique de la Corse (ADEC) et la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat que les couteliers ont pu effectuer cette formation. Vanina Lui, chargé d'affaires à l'ADEC explique : " Nous avons à coeur d'aider les couteliers, notre action s'étend sur plusieurs axes comme la formation, aide à l'installation des artisans, l'aide à la rénovation des ateliers. Nous avons aussi participé à l'élaboration de la charte des couteliers corses."



Un engagement pour la bonne cause

Tout au long du marché de Noël, les artisans fabriqueront des couteaux en démonstration pour le public. Une fois achevés, ces couteaux inédits portant plusieurs poinçons seront vendus à un prix à peu près 40 à 50% moins cher. Les profits iront à l'association Inseme qui aide les familles des enfants malades à se rendre sur le continent. Une cause qui tenait à coeur à l'ensemble des couteliers comme le raconte Jean-Dominique Susini : "Nous voulions montrer que Noël n'a pas qu'un aspect commercial, c'est surtout autre chose, la charité."