Lisula. Commerçants et artisans ont dévoilé leur programme d’animations

Les membres de l'Acair, association des commerçants et artisans de l'île, ont tenu ce lundi 30 septembre une conférence de presse afin d'annoncer le nouveau programme des festivités. En présence de Jean-Charles Suzzoni, le trésorier, Anne-Laure Guidicelli, Pascal Maestracci, et Marie Simeoni, le président Gilbert Baracchina, a dévoilé le programme 2019/2020.



Le marché de Noël sera cette année l'événement fort

"Nous allons lancer une campagne d'adhésion. Nous expliquerons et nous présenterons l'association aux futurs adhérents" annonce Gilbert Baracchina, président de l'association.



Dossiers de subventions déposés, les manifestations se précisent. " L'événement fort de ce programme sera le marché de Noël des régions de France avec les produits typiques de cette période de l'année, que nous ne trouvons pas chez nous, avec bien sûr aussi les produits corses. De nombreuses animations seront également prévues, autour de ce marché, dont une loterie offerte par les commerçants. " - a ajouté le président qui a aussi salué le nouveau comité des fêtes recement créé, avec qui l'ACAIR certainement collaborera.





Un appel à tous les commerçants l'isulani



"Pour la saison estivale, nous souhaitons organiser une manifestation sportive Et un apéritif qui réunirait tous les commerçants.Nous avons besoin d'eux, nous ne pouvons y arriver sans eux. L'adhésion est toujours à 70€.".