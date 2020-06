Marc-Antoine Nicolaï, réélu président de la ComCom de Costa Verde

Des actions de solidarité

Dans ce contexte de crise économique et sociale, le président réélu a listé les actions de solidarité engagées en direction des populations : distribution de supports pédagogiques auprès d’une centaine d’enfants scolarisés dans les écoles du territoire, accueil pédagogique pour aider les parents à trouver une solution de garde pour leurs enfants, ou encore un accueil personnalisé des porteurs de projets et acteurs économiques pour les soutenir dans les démarches administratives concernant les dispositifs de soutien de l’activité. Une aide personnalisée aux populations vulnérables a été mise en œuvre, avec notamment la livraison de bouteilles de gaz et autres petits services à domicile. Une aide matérielle et financière a été accordée au développement et à l’installation de la maison médicale avancée de Moriani Plage. Pour doter l’ensemble des services de matériels adéquats, la ComCom a procédé à l’acquisition de près de 30 000 masques. De manière concertée avec 7 communes littorales, la réouverture de l’ensemble des espaces balnéaires du territoire a été organisée en mettant en place une signalétique adaptée et les mesures de préventions nécessaires. Une veille informative sur les réseaux sociaux a été assurée, tout comme une veille juridique permanente concernant l’évolution des dispositifs réglementaires a permis d’agir en temps réel et d’adapter le fonctionnement administratif.



Un impact financier

Ceci dit, Marc-Antoine Nicolaï n’a pas caché son inquiétude quand à l’impact attendu de la crise sanitaire sur le budget de la ComCom : « Comme les autres collectivités, la ComCom va connaitre une période compliquée dans son développement avec une récession sans précèdent qui va, sans doute, limiter les moyens d’intervention de l’Etat et, de fait, les moyens accordés aux collectivités locales. De plus, nous allons subir de plein fouet la baisse significative de l’activité touristique et de l’activité économique tout court avec vraisemblablement une baisse des recettes liée à la taxe de séjour, de la redevance spéciale, et du volume du traitement des eaux usées. Ce qui va, de fait, engendrer une baisse des moyens financiers et, peut être, selon les mesures qui seront annoncées au niveau national, une perte de la CFE (Cotisation foncière des entreprises) et la CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), deux recettes fiscales importantes pour le développement de notre collectivité. De plus, la ComCom devra faire face à une hausse sans précédent du coût de traitement des ordures ménagères, liée notamment à la mise en balle qui a été opérée en fin d’année dernière et à son transfert sur le continent qui s’est réalisé durant la période du confinement. Cette situation financière sans précédent va nous imposer une rigueur plus accrue de nos interventions et vraisemblablement un différé des opérations d’équipements prévues cette année ».



Une feuille de route

Enfin, Marc-Antoine Nicolaï a annoncé la mise en place de commissions de travail thématique dans chacun des domaines de compétence de l’interco - urbanisme, déchets, assainissement, développement économique, action touristique, montagne… - ou, au besoin, pour répondre à des problématiques ponctuelles. « L’idée est de faire émerger un certain nombre de propositions afin d’établir une feuille de route plus lisible », précise-t-il. Des réunions avec les maires du territoire seront organisées, les acteurs économiques et associatifs seront associés aux orientations stratégiques à développer sur le territoire. Et de conclure sur un souhait : « Que l’ensemble des élus du territoire prenne une part plus active au développement de notre intercommunalité dans un environnement qui est contraint, complexe et pour lequel beaucoup d’incertitudes pèsent à l’avenir ».