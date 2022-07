Marc’Andria Maurizzi remporte la 7e édition de l’Open International de Purtichju

Marc’Andria Maurizzi, le plus jeune grand maître dans l'histoire des Echecs au niveau fédéral, a remporté ce vendredi à Porticcio cette édition. La lutte fut difficile, prouvée par un classement très serré. En annulant contre le Maître Finlandais Mika Karttunen lors de la dernière ronde. Il termine avec 7,5 points en tête d'un groupe de 122 joueurs.Marc’Andria est resté invaincu dans ce tournoi de neuf rondes, remportant six matchs et faisant trois matchs nuls. Ses trois matchs nuls l'ont été contre ses plus proches rivaux, le GM indien Venkatesh , le MI Allemand Yankelevich et le MI Finlandais respectivement à la ronde 5, 7 et 9.Le jeune MI Turc de 17 ans Isik Can prend la deuxième place avec 7,5 points, tandis que Karttunen, Clarck, Venkatesh M et Suarez Uriel complètent le classement en terminant, tous les quatre le tournoi avec 7 pts/9 points.Près de 150 joueurs, une vingtaine de nationalités, une trentaine de joueurs titrés, Akkha Vilaisarn, le président de la Ligue Corse des Echecs peut se réjouir du succès de cet événement, qui a dépassé les meilleurs prévisions des organisateurs. Des organisateurs qui ont eu pour volonté de mettre en valeur la Corse à travers l'activité échecs dans le cadre magnifique de l'Hôtel club Marina Viva de Purtichju. Et bien sûr, la « marque de fabrique » de la Ligue Corse des échecs : permettre à ses jeunes espoirs de s’aguerrir à travers une compétition de haut niveau et d’améliorer leur classement, en se confrontant à l'élite française et européenne et mondiale en provenance de Turquie, Allemagne, Inde, Suède, Finlande, Angleterre, Ukraine, Grèce, République Sud-Africaine, Madagascar, Kazakhstan, Pologne, Suisse, Italie, Belgique, Monaco, Luxembourg...L'Open des jeunes a été brillamment remporté le Bastiais Nicolas Bernardi , qui réalise un sans-faute, devant le Cortenais Pierre-Marie Gerandi et l’Ajaccien Andria Appietto.