Manifestation des Gilets Jaunes ce samedi 19 à Calvi

Martin Grisoni porte-parole des Gilets Jaunes à Calvi lance un appel à manifester ce samedi 19 octobre à partir de 10 heures. Point de ralliement et départ du cortège sur le parking du supermarché Casino à Calvi. Cette manifestation a été déclarée en Préfecture et se veut pacifiste:

" MES AMIS SAMEDI 19 OCTOBRE A 10 HEURES DEVANT LE SUPERMARCHÉ CASINO DE CALVI VENEZ NOMBREUX NOUS SOUTENIR, CA FAIT PRESQUE 1 A N QUE NOUS NOUS BATTONS SUR LES ROUTES NOUS ALLONS MANIFESTER POUR NOS DROITS QUI SONT BAFOUES. VOUS LE SAVEZ JE ME BATS POUR VOUS.

AVEC MES CAMARADES GILETS JAUNES MONTRONS QUE NOUS NE CROYONS PLUS A TOUTES CES PROMESSES.

PENDANT CE TEMPS BEAUCOUP DE GENS SOUFFRENT ET D' AUTRES VIVENT AVEC DES RICHESSES HONTEUSES, IL FAUT QUE TOUT LE MONDE PUISSE VIVRE NORMALEMENT ET AVEC DIGNITÉ, C EST UN DROIT POUR TOUTES LES FEMMES ET TOUS LES HOMMES".

MARTIN GRISONI.