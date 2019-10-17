Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
Facebook
Twitter
YouTube

Manifestation des Gilets Jaunes ce samedi 19 à Calvi


(Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 18 Octobre 2019 à 11:13

A l'appel de Martin Grisoni, porte-parole des Gilets Jaunes à Calvi, une manifestation se déroulera demain samedi 19 octobre à partir de 10 heures à Calvi.





Martin Grisoni porte-parole des Gilets Jaunes à Calvi  lance un appel à manifester ce samedi 19 octobre à partir de 10 heures. Point de ralliement et départ du cortège sur le parking du supermarché Casino à Calvi. Cette manifestation a été déclarée en Préfecture et se veut pacifiste:
" MES AMIS   SAMEDI   19 OCTOBRE  A 10 HEURES  DEVANT LE SUPERMARCHÉ  CASINO DE CALVI      VENEZ NOMBREUX   NOUS SOUTENIR,  CA  FAIT PRESQUE  1 A N    QUE NOUS  NOUS  BATTONS SUR LES ROUTES  NOUS ALLONS MANIFESTER  POUR NOS DROITS QUI SONT BAFOUES.   VOUS LE SAVEZ  JE ME BATS  POUR VOUS. 
AVEC MES CAMARADES GILETS JAUNES  MONTRONS  QUE NOUS  NE CROYONS   PLUS A TOUTES    CES PROMESSES.
   PENDANT CE TEMPS BEAUCOUP   DE GENS  SOUFFRENT ET D' AUTRES  VIVENT  AVEC DES RICHESSES   HONTEUSES,   IL FAUT  QUE TOUT LE MONDE  PUISSE VIVRE   NORMALEMENT ET AVEC DIGNITÉ, C EST UN DROIT POUR  TOUTES LES FEMMES ET TOUS LES HOMMES".
MARTIN GRISONI.




A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie

Les brèves
18/10/2019 07:29

Don de Sang : encore une bonne collecte à Moriani

18/10/2019 07:00

Corti : Studiolinu accueille Orma Architettura ce 18 octobre

18/10/2019 05:54

Match d’impro théâtrale à Sainte Lucie de Porto Vecchio

17/10/2019 18:57

Guillaume Bats "Hors Cadre" ce samedi à Ajaccio

17/10/2019 16:54

Adunita in Corti in sulidarità a i prighjuneri pulitichi catalani

17/10/2019 12:57

Présentation du livre « E trè cità/les 3 cités » le 23 octobre à Bastia

17/10/2019 08:10

Un samedi avec les Pokémon à la médiathèque Saint Jean d’Ajaccio

17/10/2019 06:19

Don du sang : Une collecte ce jeudi à Moriani

16/10/2019 08:17

32es Musicales de Bastia : Comment réserver et acheter vos places ?

15/10/2019 16:55

Ajaccio : Le mouvement Génération.s participera au rassemblement en soutien population Kurde

Agenda
Les vidéos
Newsletter
Galerie
Cadets de la Sécurité civile
Cadets de la Sécurité civile
I Piulelli
I Piulelli
Girandella di a lingua in Cervioni
Girandella di a lingua in Cervioni
Cambridge-air-Corsica
Cambridge-air-Corsica
Tournoi Fortune Lebras
Tournoi Fortune Lebras
Sainte Restitude
FC Balagne
U Soffiu di Balagna
Festa di U Veranu
Jeux des Iles
Sainte Restitude
© 2019 corsenetinfos
Plan du site | Tags | Powered by WM