Mangamania Bastia : la pop culture japonaise en fête au centre Alb’Oru

Au fil des années, la Mangamania de Bastia a su s’imposer comme un événement incontournable pour les amateurs de culture japonaise. « Cette grande fête annuelle restitue le travail de toute la saison de notre Mangakademy », souligne François-Xavier Leoncini, médiateur culturel au centre Alb’Oru. « Tout au long de l’année, nous proposons des cours de dessin, des éclairages sur les différentes techniques graphiques des grands maîtres. Cette akademy affiche complet avec une quarantaine de membres, de tous âges, qui se réunissent durant les vacances scolaires en lien avec la Petite Usine et son animatrice Deborah Martini, diplômée de l’école des Gobelins. »



La journée du samedi 19 juillet au centre culturel Alb’Oru se déroule en deux temps. Le matin, de 10h à 12h, sera consacré aux ateliers. Déborah Martini animera un module autour de la mise en scène inspirée par l’univers d’Hayao Miyazaki. Le public pourra également participer à des ateliers de création de goodies et de maquillage manga.



Parmi les nouveautés : une initiation à la toy photography, un art né aux États-Unis en 2009. « La toy photo consiste à utiliser des jouets comme sujets pour créer des images originales. C’est un travail à la fois technique et imaginaire », précise FX Leoncini. L’artiste Sébastien Angevin, membre du collectif Toy Photo French Force, présentera une exposition intitulée L’œil du PhoTOYgraphe, composée d’une vingtaine de tirages.



Dès 10h, la boutique Japan World proposera également une animation autour de la Ligue Pokémon, accessible aux enfants comme aux adultes.



L’après-midi débutera à 14h avec le concert du Duo Taku, composé de Thibault Malon et de PianoKad. « Ils ont monté un spectacle mêlant musique et jeux vidéo, Fantasia, qui croise violon, piano et univers geek », indique FX Leoncini. Suivra à 15h30 le très attendu défilé de cosplay, réunissant une trentaine de participants aux costumes soignés, issus de tous les univers de la pop culture. Une exposition dédiée aux créations des cosplayers locaux est également prévue.



Auteurs invités et boutiques spécialisées

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront retrouver plusieurs stands, parmi lesquels ceux de la Librairie Papi, Japan World, la Petite Usine et Florin’Art création. Un food truck sera également présent sur le site.



Côté auteurs, plusieurs rencontres sont programmées à partir de 14h. Le couple Amandine et Alexis Tallone viendra présenter respectivement Der Fall des Adlers – Les ailes de la résistance et Capitaine Flam – L’empereur éternel. Christophe Cointault, alias Topher, présentera quant à lui Hajime ! Teddy Riner, l’ascension d’une légende, une bande dessinée biographique consacrée au champion de judo.