Mandolines, guitares, clavecin et castagnettes pour l'ouverture des 26èmes Rencontres Musicales de Méditerranée

Depuis 2017, grâce à l’Association Mandeo, dont le but est de réintroduire la mandoline corse dans la société, sont nées à Corte de nombreuses activités liées à cet instrument traditionnel : Ateliers hebdomadaires, concerts ou encore le festival E Notte di a Mandulina, qui draine chaque année plus de 1.500 personnes. Mandeo est aussi à l’origine de la création d’une « Estudiantina », un orchestre à plectre composé de mandolines, mandoles, mandoloncello, guitares.... Un orchestre bien rodé, au répertoire puisé dans le patrimoine insulaire, fruit d’un travail collectif réalisé par des hommes passionnés et militants, sous la direction d’Antoine-Marie Leonelli, directeur artistique de Mandeo.
Les guitares de Barcelone ont emboîté le pas. Après 35 ans d’activité professionnelle, l’Orchestre de Guitares de Barcelone, pionnier en la matière, constitue aujourd’hui une solide référence pour tous les orchestres de guitares du monde entier. Créé par Sergi Vincente, cette formation orchestrale originale, est le fruit d’un travail constant de recherche et d’adaptation. L’orchestre a la particularité d’interpréter tous les programmes intégralement par cœur, sans partition, créant une communication très directe avec le public. Une complicité flagrante lie de façon forte les musiciens qui sur scène se parlent entre eux à l’aide de leurs instruments, d’un sourire, d’un clin d’œil, d’une mimique.
Depuis sa création, plus de 200 guitaristes, de toutes nationalités, ont fait partie de cet orchestre. Certains d’entre eux ont poursuivi leur carrière comme solistes et d’autres ont été sélectionnés pour intégrer « l’European Guitar and Mandolin Youth Orchestra » associés à de nombreux guitaristes de tous les pays européens. En plus de sa participation à de nombreux festivals et concerts parmi les plus prestigieux d’Espagne, l’Orchestre a développé une activité internationale : La Havane, Bulgarie, Russie, Andorre, Rome, Paris, Vienne… et la Corse. « Ces Rencontres Musicales de Méditerranée font partie de l’histoire de l’orchestre », avoue Sergi Vincente. Si l’orchestre est déjà venu à plusieurs reprises, il nous réservait, cette année, deux belles nouveautés : une claveciniste, Olga Kobekina, et une danseuse de flamenco, Olga Poncé. Au programme des œuvres de Bach, Boccherini, Manuel de Falla ou Paco di Lucia.
Séances de rattrapage pour les distraits qui auraient manqué cette superbe prestation ibérique : Ce mardi 4 novembre à 19h00 à l’église Saint-André d’Oletta et jeudi 6 novembre à 19 heures à la médiathèque de Corte.
