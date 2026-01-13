Malgré les pluies, les barrages de l’Extrême-Sud de l’île toujours sous vigilance

Malgré les précipitations enregistrées depuis le mois de décembre sur la façade orientale, « la sécurisation des ressources en eau reste à confirmer et demeure sous vigilance dans l’Extrême-Sud de la Corse », indique la préfecture de Corse-du-Sud dans un communiqué ce mardi matin.



Convenant que « les efforts consentis par l’ensemble de la population des communes concernées par des mesures de restriction (Bonifacio, Figari, Lecci, Monacia d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San Gavino di Carbini, Sotta et Zonza) ont été déterminants pour écarter tout risque de rupture d’approvisionnement pendant l’hiver », dans son point de situation la préfecture précise en effet qu’il est désormais « indispensable de consolider la trajectoire de remplissage des barrages de l’Ospedale et Figari, en vue de la saison estivale 2026 ».



Ainsi, si « une nette amélioration depuis le 15 décembre » est constatée, et qu’au 5 janvier « le niveau de remplissage cumulé des deux barrages atteint 45 %, contre 46 % en janvier 2025 », la préfecture souligne qu’un retour à la normale au printemps « reste néanmoins dépendant du niveau de précipitations qui sera observé sur l’Île durant les prochains mois ».



« Dans ce contexte, il n’apparaît pas utile de reprendre les coupures nocturnes de distribution d’eau, qui avaient été mises en œuvre par Kyrnolia plusieurs semaines levées à compter du samedi 20 décembre », annonce la préfecture en ajoutant néanmoins que « le maintien d’un niveau bas de consommation durant tout l’hiver demeure nécessaire afin de ne plus solliciter les ressources stockées dans les barrages de l’Ospedale et de Figari et de consacrer un maximum d’eau à leur remplissage ».



De facto, les restrictions de l’usage de l’eau restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, celles-ci concernent le remplissage et la vidange des piscines, privées ou collectives, demeurent interdits, tout comme le lavage des véhicules en station et le nettoyage à l’eau douce des navires, bateaux et engins nautiques, le nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées, sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise professionnelle pour des impératifs sanitaires ou sécuritaires, l’arrosage des terrains de sport, golfs, hippodromes, espaces arborés, pelouses, massifs fleuris et espaces verts ou encore l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert, sauf impossibilité technique.



Enfin, la préfecture insiste sur l’importance de tirer les leçons de la situation de l’automne dernier, appelant l’ensemble des acteurs à « travailler aux mesures nécessaires pour prévenir et limiter la réitération de la crise ».