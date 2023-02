Maison de protection des familles de Haute-Corse : une journée préventive au collège de Calvi

C’est à la demande du chef d’établissement et du personnel enseignant du collège Jean-Felix Orabona de Calvi que les membres de la Maison de Protection des Familles de la Haute-Corse, accompagnés par les hommes de la gendarmerie de Calvi ont organisé une journée préventive contre la violence et les différents dangers qui guettent les jeunes adolescents.



" C’est une action de prévention et d’informations sur les différentes violences, qui nous a été demandée par le collège de Calvi et les forces de gendarmerie. Après certains évènements, Ii était nécessaire de faire un petit rappel de la loi et sur les différents styles de violences. Comme le harcèlement, et cyber harcèlement, les jeux dangereux, les challenges" explique la maréchale des logis-chef Aurore Swierczewski



Destinées dans un premier temps aux classes de 3e, ces rencontres s’élargiront rapidement aux classes de 4e. "Mais ce sont des actions de prévention que l’on destine ou prédestine aux classes de 5e et 6e" poursuit Aurore Swierczewski

"J’agis pour la Maison de Protection des Familles de la Haute-Corse qui vient s’ouvrir à Bastia et nous sommes en train de mettre en place un plan de prévention sur tous les établissements scolaires du département" ajoute-t-elle encore

Dès la rentrée 2023, des actions avec tous les établissements scolaires du primaire, du secondaire et même l’université de Corte seront organisées , "et selon leurs demandes et leurs besoins, nous pourrons agir en conséquence sur des thèmes précis".