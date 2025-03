Maintien à domicile des seniors : la start-up Missia dévoile un dispositif innovant à Ajaccio

Vieillir chez soi en toute sécurité est l’un des grands défis des années à venir. En France, d’ici 2050, plus de 4 millions de personnes âgées pourraient être en perte d’autonomie. Chaque année, une personne sur trois âgée de 65 ans et plus chute, avec des conséquences souvent lourdes : hospitalisation, diminution de l’indépendance, et parfois un placement en établissement spécialisé. Pour anticiper ces situations et offrir une alternative, Sébastien Gilabert et son équipe ont conçu MISSIA, un système intelligent qui surveille discrètement les habitudes des seniors à domicile et alerte les proches ou les soignants en cas de changement inquiétant. Vendredi 28 février, dans les locaux d’Inizia à Ajaccio, la start-up a présenté pour la première fois sa solution en conditions quasi réelles.



Un dispositif discret qui veille sur les seniors

Concrètement, Missia repose sur des petits boîtiers connectés installés dans différentes pièces du logement. Ces capteurs analysent les déplacements, le sommeil, l’alimentation ou encore l’activité générale, sans jamais enregistrer d’images ni de vidéos. En cas d’anomalie – un lever plus tardif que d’habitude, une nuit agitée ou une inactivité soudaine – le système envoie des alertes progressives aux aidants et aux professionnels de santé, selon le niveau de priorité.

L’objectif : détecter les premiers signes de fragilité avant qu’une situation ne devienne critique. « Notre mission est d'utiliser la technologie pour rassurer les familles et soutenir les professionnels de santé, afin que le vieillissement soit synonyme de sérénité plutôt que de fragilité », explique Sébastien Gilabert, fondateur de MISSIA.



Un enjeu de société

Missia s’appuie sur des recherches en intelligence artificielle menées à l’INRIA et a été fondée en 2023. Depuis, la start-up a su fédérer un écosystème d’experts et d’investisseurs, parmi lesquels INIZIA, FemuQuì et Mathieu Nebra, fondateur d’OpenClassrooms, qui étaient présents à la démonstration ajaccienne.



Cette première présentation publique ouvre la voie à un déploiement plus large de MISSIA, qui veut répondre au défi du vieillissement de la population en misant sur l’innovation pour aider les seniors à rester chez eux plus longtemps et en toute sécurité.