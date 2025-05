Maillot de bain et torse nu interdits en ville à Ajaccio jusqu’à l’automne

À Ajaccio, il est désormais interdit de circuler torse nu ou en maillot de bain dans les principales artères du centre-ville. L’arrêté municipal, signé par le maire Stéphane Sbraggia, est entré en vigueur ce 15 mai 2025 et restera applicable jusqu’au 15 octobre. La décision s’inscrit dans un « souci de tranquillité publique et de respect des bonnes mœurs » selon les termes de l’arrêté. « La prévention et la garantie de la tranquillité publique nécessitent l’adoption de dispositions relatives aux tenues vestimentaires des usagers des voies publiques », peut-on y lire.



La mairie souligne également le caractère touristique de la ville pour justifier la mesure, qui concerne les espaces publics situés hors des plages et de leurs abords. Il ne s’agit donc pas d’une interdiction générale, mais ciblée sur certains secteurs fréquentés, où le port d’une tenue de bain est désormais jugé inapproprié.



Des zones bien délimitées

La réglementation s’applique notamment sur le Cours Napoléon, la rue Fesch, le Cours Grandval, le boulevard Madame Mère, le Quai l’Herminier, ainsi que dans les rues génoises (Bonaparte, Notre-Dame, Roi de Rome…). Les abords de la gare et de l’espace Alban sont également concernés.



Si l’arrêté est reconduit cette année, il ne constitue pas une nouveauté. La ville d’Ajaccio applique ce dispositif chaque été depuis plusieurs années, sur la même période et dans les mêmes zones. Il s’agit d’une mesure saisonnière désormais bien établie, qui vise à réguler les usages de l’espace public en période de forte affluence touristique. Tout manquement à la règle pourra entraîner une contravention de deuxième classe, soit une amende de 35 euros.