Magazine Bandes à Part : Polar et Heroic Fantasy à tous les étages

« Harlem, 1931. Au cœur de la Grande Dépression, l'inventivité est mère de sureté pour joindre les deux bouts. Stéphanie St. Clair, dite Queenie, l'avait déjà bien compris en débarquant à New York il y a maintenant presque vingt ans. L'inventivité quand on est une femme et que l'on est noire, c'est bien plus qu'une nécessité. C'est une question de survie. En quelques années, cette jeune servante antillaise immigrée s'est affranchie du poids de la servitude ancestrale. Mieux encore, elle a créé son propre rêve américain : la loterie clandestine d'Harlem. Une ascension qui fait grincer des dents, tant du côté des autorités locales que de la mafia blanche. Dutch Schultz, dit le Hollandais, un mafieux sans scrupule, compte bien faire main basse sur le royaume de la "Frenchy". Mais c'est sans compter la détermination et l'impétuosité de Queenie, dont le lourd passé continue de guider les pas... »

Harlem est le nouveau diptyque new-yorkais de Mikael (Giant, Bootblack…). Entre polar et récit historique, il nous emmène cette fois-ci dans le Harlem des années 30 avec la biographie de Stéphanie St. Clair, femme forte et indépendante devenue baronne de la pègre. Graphique et jouant sur le clair/obscure, il restitue l’ambiance de l’époque et fait de New-York un personnage à part entière du récit.