MSL Volley - Le GFC Ajaccio tombe la tête haute face à Montpellier

GFC Ajaccio – Montpellier : 2-3

Evolution du score : 27-25, 25-23, 25-19, 22-25, 8-15

Complexe du Palatinu

1 200 spectateurs environ



Arbitre : Mr Emmanuel Blanc et Joël Hounnoukpe



Six de départ

GFC Ajaccio

Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Socié, Leroux puis Neto, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Montpellier

Phelut (libéro,), Mathias puis Hervoir, Jeanlys puis Piazzetta, Jouffroy, Sanchez, Palacios, Lopez entraineur : Loïc Le Marrec



Opposé au coleader du championnat, le GFCA Volley avait l’ambition de rebondir après ses deux dernières contre-performances en championnat, et notamment sa dernière défaite ce samedi face au Plessis-Robinson (0-3). Pour cette 9e journée de championnat, Frédéric Ferrandez avait décidé de lancer Le Roux et Socié et pouvait enfin récupérér Bala, totalement remis.



Face à une des grosses cylindrées de ce championnat, les Ajacciens faisaient mieux que se défendre (11-11), (15-15) puis (22-22) après une entame de match compliquée. Lors d’un match agréable à suivre, les Gaziers se procuraient même une balle de set mais Jeanlys et Lopez permettaient finalement aux Héraultais de prendre la première manche au forces (25-27).



La 2e manche était du même acabit entre deux équipes se rendant coups pour coups (8-8), (13-13) puis (22-22). Mais cette fois-ci le money-time tournait en faveur des Ajacciens grâce à Socié (25-23). Les Diables Rouges poursuivaient sur leur lancée, et bien aidés par un Patak déchaîné, remportaient même la 3e manche dans la folie du Palatinu (25-19). Le coach visiteur faisait alors rentrer du sang neuf dans son effectif pléthorique : un coaching gagnant puisque les Montpellierains, vexés, réagissaient dans la 4e manche pour égaliser à deux manches partout (22-25).



Un peu moins en jambe, les Ajacciens s’inclinaient finalement au tie-break (8-15) face à une solide équipe héraultaise, mais peuvent être fiers d’avoir fait douter un collectif appelé à jouer les premiers rôles cette saison en MSL. Ils prennent également au passage un point mérité avant un nouveau déplacement du côté de Nice ce samedi.

