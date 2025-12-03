CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 Alzi : une maison en flammes en pleine nuit, trois habitants évacués 03/12/2025 MSL Volley - Le GFC Ajaccio tombe la tête haute face à Montpellier 02/12/2025 Chambre d’agriculture : Un premier bilan de mandature avec des avancées et des inquiétudes 02/12/2025

MSL Volley - Le GFC Ajaccio tombe la tête haute face à Montpellier


Patrice Paquier Lorenzi le Mardi 2 Décembre 2025 à 22:03

Le GFCA Volley s’est incliné ce mardi soir au Palatinu face au coleader Montpellier. Après avoir fait longtemps douter les Héraultais, les Ajacciens ont été finalement battus au tie-break (2-3) après un match de haute lutte. Seule consolation, les Gaziers prennent ainsi un précieux point dans leur combat pour le maintien avant de se déplacer à Nice, samedi prochain (19h).



MSL Volley - Le GFC Ajaccio tombe la tête haute face à Montpellier
GFC Ajaccio – Montpellier : 2-3
Evolution du score : 27-25, 25-23, 25-19, 22-25, 8-15
Complexe du Palatinu
1 200 spectateurs environ
 
Arbitre : Mr Emmanuel Blanc et Joël Hounnoukpe
 
Six de départ 
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Socié, Leroux puis Neto, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Montpellier
Phelut (libéro,), Mathias puis Hervoir, Jeanlys puis Piazzetta, Jouffroy, Sanchez, Palacios, Lopez entraineur : Loïc Le Marrec
 
Opposé au coleader du championnat, le GFCA Volley avait l’ambition de rebondir après ses deux dernières contre-performances en championnat, et notamment sa dernière défaite ce samedi face au Plessis-Robinson (0-3). Pour cette 9e journée de championnat, Frédéric Ferrandez avait décidé de lancer Le Roux et Socié et pouvait enfin récupérér Bala, totalement remis.
 
Face à une des grosses cylindrées de ce championnat, les Ajacciens faisaient mieux que se défendre (11-11), (15-15) puis (22-22) après une entame de match compliquée. Lors d’un match agréable à suivre, les Gaziers se procuraient même une balle de set mais Jeanlys et Lopez permettaient finalement aux Héraultais de prendre la première manche au forces (25-27).
 
La 2e manche était du même acabit entre deux équipes se rendant coups pour coups (8-8), (13-13) puis (22-22). Mais cette fois-ci le money-time tournait en faveur des Ajacciens grâce à Socié (25-23). Les Diables Rouges poursuivaient sur leur lancée, et bien aidés par un Patak déchaîné, remportaient même la 3e manche dans la folie du Palatinu (25-19).  Le coach visiteur faisait alors rentrer du sang neuf dans son effectif pléthorique : un coaching gagnant puisque les Montpellierains, vexés, réagissaient dans la 4e manche pour égaliser à deux manches partout (22-25).
 
Un peu moins en jambe, les Ajacciens s’inclinaient finalement au tie-break (8-15) face à une solide équipe héraultaise, mais peuvent être fiers d’avoir fait douter un collectif appelé à jouer les premiers rôles cette saison en MSL. Ils prennent également au passage un point mérité avant un nouveau déplacement du côté de Nice ce samedi.
 






CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos