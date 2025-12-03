MSL - Le GFCA Volley accueille le Plessis-Robinson ce samedi (20h) au Palatinu

Après trois victoires consécutives, toutes compétitions confondues, le GFC Ajaccio Volley reste sur deux revers, à Tourcoing en championnat puis plus récemment ce mardi soir avec une défaite face à Chaumont mais avec une équipe remaniée. Face à l’accumulation des matchs, le coach gazier sait qu’il sera encore amené à faire tourner son effectif : « Même si la Coupe de France n’était pas notre objectif prioritaire, nous avions à cœur de faire de belles choses avec les remplaçants car ils avaient l’occasion de prouver qu’ils avaient la place dans son équipe et montrer qu’ils pouvaient nous aider dans les moments compliqués que l’on enchaine en ce moment. J’ai vu de belles choses, d’autres moins bonnes, mais on n’était pas loin malgré tout de faire un bon résultat. Finalement, cela ne s’est pas joué à grand-chose ».



Deux matchs à domicile à venir face à deux équipes de haut-niveau

Huitièmes du championnat, les Ajacciens, déjà privés de leur second passeur pour raisons administratives, accumulent les pépins physiques avec notamment Bultor, qui a du mal à revenir à 100% physiquement, après sa blessure à l’épaule et un Bala, qui devrait à peine reprendre l’entrainement aujourd’hui, et qui pourrait être trop juste pour démarrer la rencontre prévue demain soir face au Plessis Robinson : « On est en difficulté sur les rotations. On ne peut pas courir après toutes les compétitions, il faut se résoudre à cela et se concentre sur notre principal objectif, à savoir le maintien ».



Le GFCA affrontera ce samedi le Plessis-Robinson, 4e du championnat, et véritable surprise de ce début de saison régulière avec déjà 5 victoires dont une acquise de haute lutte face à Montpellier, le leader actuel de la MSL. « On va affronter cette équipe surprise puis on reçoit encore mardi l’équipe de Montpellier, cela ne va pas être facile. On rencontre consécutivement deux équipes de haut-niveau à domicile. Le Plessis-Robinson fait preuve d’une belle force collective, elle a un peu le même style de jeu que nous, avec un peu plus d’expérience de leur côté. On doit être sûrs de nos forces pour les inquiéter, on s’attend en tout cas à un beau match même si j’aurais préféré qu’on soit au complet pour les affronter ».