MSL - Le GFC Ajaccio sèchement battu par le Plessis-Robinson

(photos Paule Santoni)
GFC Ajaccio – Le Plessis-Robinson : 0-3
Evolution du score : 16-25, 20-25, 21-25
Complexe du Palatinu
1 200 spectateurs environ
Arbitre : Mr Frédéric Siegl et Sylvain Vermande
Six de départ
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Talon puis Socié, Lacassie, Bouallegue puis Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Plessis-Robinson
Debes (libéro,), Dutra, Elgert, Wildman, Canovas, Wa Bala, Pascal, entraineur : Cédric Logeais
Privé de Bala, leur pointu titulaire, pas encore totalement remis au coup d’envoi, les Ajacciens recevaient l’équipe surprise de ce début de championnat, le Plessis-Robinson. Quatrièmes de la MSL, les Franciliens débutaient d’ailleurs tambour battant la rencontre (4-7), (6-11) puis (7-15). Face à une équipe bien organisée au collectif huilé, les Ajacciens butaient offensivement sur le block orchestré autour de Dutra et Pascal. Dans une manche totalement maîtrisée, le Plessis-Robinson concluait la manche en 23 minutes sur un nouveau service gagnant du puissant Wildman (16-25).
Les visiteurs débutaient sur le même rythme la seconde manche face à une équipe ajaccienne dépassés dans tous les compartiments du jeu (4-7) puis (10-14). Défaillants au service, et malgré un réveil certain en milieu de set (14-16), le GFCA Volley céda également la 2e manche sur une nouvelle attaque gagnante de Wa Bala (20-25).
Revigorés par l’entrée en jeu de leur pointu brésilien, Bala, les Gaziers arrivaient enfin à trouver des solutions pour transpercer le block francilien (4-2) en début de 3e manche. Mais peu à peu, le Plessis-Robinson reprenait sa marche en avant bien aidé par une qualité de service bien supérieure à ses adversaires du soir (7-11) puis (11-16). Wa Bala (12 pts), Canovas (12 pts) et surtout Wildman (17 points) en verve ce soir terminèrent le travail pour plier le match en trois sets, en toute logique. Pour les Ajacciens, il faudra essayer de rebondir mardi soir avec la réception de Montpellier, une autre grosse cylindrée de la MSL.
