CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Stella Tagliati 03/12/2025 MSL. Frédéric Ferrandez (GFC Ajaccio) : « nous sommes passés à côté de notre match » 29/11/2025 MSL - Le GFC Ajaccio sèchement battu par le Plessis-Robinson 29/11/2025 Coupe de France - Le Sporting passe aux tirs au but face à Saint-Malo 29/11/2025

MSL - Le GFC Ajaccio sèchement battu par le Plessis-Robinson


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 29 Novembre 2025 à 20:57

Le GFCA Volley a été sèchement battu (0-3) au Palatinu ce samedi soir face à une très belle équipe du Plessis-Robinson. Les Ajacciens impuissants, n’ont jamais été réellement en mesure de prendre l’avantage sur leurs adversaires du soir, 4e de MSL. Le GFCA tentera désormais de rebondir dès mardi avec la réception de Montpellier, une autre grosse cylindrée de la MSL !



(photos Paule Santoni)
(photos Paule Santoni)
GFC Ajaccio – Le Plessis-Robinson : 0-3
Evolution du score : 16-25, 20-25, 21-25
Complexe du Palatinu
1 200 spectateurs environ
 
Arbitre : Mr Frédéric Siegl et Sylvain Vermande
 
Six de départ 
 GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Talon puis Socié, Lacassie, Bouallegue puis Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Plessis-Robinson
Debes (libéro,), Dutra, Elgert, Wildman, Canovas, Wa Bala, Pascal, entraineur : Cédric Logeais
 
Privé de Bala, leur pointu titulaire, pas encore totalement remis au coup d’envoi, les Ajacciens recevaient l’équipe surprise de ce début de championnat, le Plessis-Robinson. Quatrièmes de la MSL, les Franciliens débutaient d’ailleurs tambour battant la rencontre (4-7), (6-11) puis (7-15).  Face à une équipe bien organisée au collectif huilé, les Ajacciens butaient offensivement sur le block orchestré autour de Dutra et Pascal. Dans une manche totalement maîtrisée, le Plessis-Robinson concluait la manche en 23 minutes sur un nouveau service gagnant du puissant Wildman (16-25).
 
Les visiteurs débutaient sur le même rythme la seconde manche face à une équipe ajaccienne dépassés dans tous les compartiments du jeu (4-7) puis (10-14). Défaillants au service, et malgré un réveil certain en milieu de set (14-16), le GFCA Volley céda également la 2e manche sur une nouvelle attaque gagnante de Wa Bala (20-25).
 
Revigorés par l’entrée en jeu de leur pointu brésilien, Bala, les Gaziers arrivaient enfin à trouver des solutions pour transpercer le block francilien (4-2) en début de 3e manche. Mais peu à peu, le Plessis-Robinson reprenait sa marche en avant bien aidé par une qualité de service bien supérieure à ses adversaires du soir (7-11) puis (11-16). Wa Bala (12 pts), Canovas (12 pts) et surtout Wildman (17 points) en verve ce soir terminèrent le travail pour plier le match en trois sets, en toute logique. Pour les Ajacciens, il faudra essayer de rebondir mardi soir avec la réception de Montpellier, une autre grosse cylindrée de la MSL.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos