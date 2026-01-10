MSL Volley - Le GFC Ajaccio sèchement battu au Plessis-Robinson

(photos Paule Santoni)
Le Plessis-Robinson – GFC Ajaccio : 3-0
Evolution du score : 25-20, 25-18, 25-22
Espace Omnisports
900 spectateurs environ
Arbitre : Mme Charlene Malagoli et Mr Brahim Djadoun
Six de départ
GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Bultor, Neto puisLacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Plessis-Robinson
Debes (libéro,), Madruga, Mukelenge, Elgert, Canovas, Wildman, Pascal, entraineur : Cédric Logeais
Le GFC Ajaccio Volley est passé à côté de son déplacement au Plessis-Robinson, s’inclinant sans appel en trois sets (25-20, 25-18, 25-22). Dominés par une équipe locale solide et en pleine confiance, les Ajacciens n’ont jamais réussi à imposer leur rythme ni à faire douter leurs adversaires, actuels quatrièmes de MSL. Après le succès encourageant obtenu face à Cannes, ce revers rappelle l’exigence du championnat. La tâche s’annonce d’ailleurs compliquée pour le GFCA, qui accueillera Tours, leader du classement, samedi prochain au Palatinu.
Le GFC Ajaccio Volley est passé à côté de son déplacement au Plessis-Robinson, s’inclinant sans appel en trois sets (25-20, 25-18, 25-22). Dominés par une équipe locale solide et en pleine confiance, les Ajacciens n’ont jamais réussi à imposer leur rythme ni à faire douter leurs adversaires, actuels quatrièmes de MSL. Après le succès encourageant obtenu face à Cannes, ce revers rappelle l’exigence du championnat. La tâche s’annonce d’ailleurs compliquée pour le GFCA, qui accueillera Tours, leader du classement, samedi prochain au Palatinu.
