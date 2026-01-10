CorseNetInfos
MSL Volley - Le GFC Ajaccio sèchement battu au Plessis-Robinson


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 10 Janvier 2026 à 20:55

Le GFCA Volley a été sèchement battu (0-3) ce samedi soir face à une équipe du Plessis-Robinson, qui n’arrête plus de surprendre. Les Ajacciens impuissants, n’ont jamais été réellement en mesure d’inquiéter leurs adversaires du soir, 4e de MSL. La bonne dynamique enclenchée le week-end par une victoire sur Cannes aura été de courte durée. D’autant que le calendrier s’annonce ardu avec la réception de Tours, le leader, samedi prochain au Palatinu.



(photos Paule Santoni)
Le Plessis-Robinson – GFC Ajaccio : 3-0
Evolution du score : 25-20, 25-18, 25-22
Espace Omnisports
900 spectateurs environ
 
Arbitre : Mme Charlene Malagoli et Mr Brahim Djadoun
 
Six de départ 
 GFC Ajaccio
Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Bultor, Neto puisLacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez
 
Plessis-Robinson
Debes (libéro,), Madruga, Mukelenge, Elgert, Canovas, Wildman, Pascal, entraineur : Cédric Logeais
 

Le GFC Ajaccio Volley est passé à côté de son déplacement au Plessis-Robinson, s’inclinant sans appel en trois sets (25-20, 25-18, 25-22). Dominés par une équipe locale solide et en pleine confiance, les Ajacciens n’ont jamais réussi à imposer leur rythme ni à faire douter leurs adversaires, actuels quatrièmes de MSL. Après le succès encourageant obtenu face à Cannes, ce revers rappelle l’exigence du championnat. La tâche s’annonce d’ailleurs compliquée pour le GFCA, qui accueillera Tours, leader du classement, samedi prochain au Palatinu.

 






