MSL - Le GFCA Volley-Ball veut rebondir face à Chaumont

Le GFCA Volley reçoit Chaumont lors de la 2e journée de MSL (photos Paule Santoni).
Devant les caméras de BeIn Sport, le GFCA Volley a montré un beau visage pour son entrée en lice dans la Marmara SpikeLigue. Face au champion en titre, les Ajacciens ont fait douter l’armada de Tours, au moins l’espace de deux sets. Battu dans le money-time (25/23 et 25/22), les hommes de Frédéric Ferrandez ont montré qu’ils avaient les armes pour rivaliser avec n’importe qui cette saison : « On aurait mérité de remporter un set sur la physionomie du match. On a fait quelques petites erreurs, cela se joue sur des détails mais cela va finir par payer. On n’a pas été ridicule, loin de là. Ce genre de matchs permet de te faire progresser dans l’optique des matchs face aux équipes de notre niveau » explique le coach ajaccien, avant d’ajouter : « Il y a eu des résultats surprenants lors de cette 1ere journée et il va falloir que nous soyons capables de faire une ou deux surprises rapidement pour la confiance du collectif. Il va falloir prendre des points rapidement ».
La tuile Bultor
Cela tombe bien, les Ajacciens reçoivent ce samedi, une vieille connaissance, Chaumont. Second de la phase régulière la saison dernière et battu en ½ finale des play-offs par Poitiers, le club entrainé par Silvano Prandi a de grandes ambitions cette saison, même s’il a été battu à la surprise générale sur son parquet (3-1) mardi soir face au Plessis-Robinson : « Chaumont reste un gros morceau. Ils ont joué mardi sans deux de leurs titulaires indiscutables (Alexandros Raptis et Alex Saaremaa, mais qui seront de retour contre nous demain (ce samedi). Déjà, ce n’est plus la même équipe car il s’agit de deux internationaux titulaires en équipe nationale. Ils vont forcément avoir un esprit revanchard contre nous. Cela a toujours donné des matchs animés et engagés face à Chaumont ». D’autant qu’après la non-qualification de Neraudau, le coach ajaccien devra se passer des services de Daryl Bultor, son central blessé pour une durée indéterminée ; une lourde perte pour le collectif ajaccien, déjà restreint en nombre.
Pour ce premier match de la saison à domicile, les « Rouge et Bleu » espèrent compter sur un public nombreux et bruyant pour les aider à aller chercher leurs premiers points dans ce championnat : « A domicile, il va falloir produire encore plus de jeu. On attend beaucoup de monde pour ce match avec un public fidèle. On sait qu’on peut compter sur eux, et ils vont être un élément indispensable cette saison pour gagner des matchs et se maintenir dans l’élite ».
Cela tombe bien, les Ajacciens reçoivent ce samedi, une vieille connaissance, Chaumont. Second de la phase régulière la saison dernière et battu en ½ finale des play-offs par Poitiers, le club entrainé par Silvano Prandi a de grandes ambitions cette saison, même s’il a été battu à la surprise générale sur son parquet (3-1) mardi soir face au Plessis-Robinson : « Chaumont reste un gros morceau. Ils ont joué mardi sans deux de leurs titulaires indiscutables (Alexandros Raptis et Alex Saaremaa, mais qui seront de retour contre nous demain (ce samedi). Déjà, ce n’est plus la même équipe car il s’agit de deux internationaux titulaires en équipe nationale. Ils vont forcément avoir un esprit revanchard contre nous. Cela a toujours donné des matchs animés et engagés face à Chaumont ». D’autant qu’après la non-qualification de Neraudau, le coach ajaccien devra se passer des services de Daryl Bultor, son central blessé pour une durée indéterminée ; une lourde perte pour le collectif ajaccien, déjà restreint en nombre.
Pour ce premier match de la saison à domicile, les « Rouge et Bleu » espèrent compter sur un public nombreux et bruyant pour les aider à aller chercher leurs premiers points dans ce championnat : « A domicile, il va falloir produire encore plus de jeu. On attend beaucoup de monde pour ce match avec un public fidèle. On sait qu’on peut compter sur eux, et ils vont être un élément indispensable cette saison pour gagner des matchs et se maintenir dans l’élite ».
-
Incendies : hangar agricole détruit à Lucciana, 2,5 hectares brûlés à Vescovato, reprise à Bisinchi
-
Tempête Benjamin : 2 000 foyers restent privés d’électricité ce vendredi matin
-
Borgo : un homme tué par balles
-
Tempête Benjamin : Drame à Galeria, des dégâts limités mais de fortes perturbations en Haute-Corse
-
A màghjina - Campu Ventosu è Elba