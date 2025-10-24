MSL - Le GFCA Volley-Ball veut rebondir face à Chaumont

La tuile Bultor



Cela tombe bien, les Ajacciens reçoivent ce samedi, une vieille connaissance, Chaumont. Second de la phase régulière la saison dernière et battu en ½ finale des play-offs par Poitiers, le club entrainé par Silvano Prandi a de grandes ambitions cette saison, même s’il a été battu à la surprise générale sur son parquet (3-1) mardi soir face au Plessis-Robinson : « Chaumont reste un gros morceau. Ils ont joué mardi sans deux de leurs titulaires indiscutables (Alexandros Raptis et Alex Saaremaa, mais qui seront de retour contre nous demain (ce samedi). Déjà, ce n’est plus la même équipe car il s’agit de deux internationaux titulaires en équipe nationale. Ils vont forcément avoir un esprit revanchard contre nous. Cela a toujours donné des matchs animés et engagés face à Chaumont ». D’autant qu’après la non-qualification de Neraudau, le coach ajaccien devra se passer des services de Daryl Bultor, son central blessé pour une durée indéterminée ; une lourde perte pour le collectif ajaccien, déjà restreint en nombre.



Pour ce premier match de la saison à domicile, les « Rouge et Bleu » espèrent compter sur un public nombreux et bruyant pour les aider à aller chercher leurs premiers points dans ce championnat : « A domicile, il va falloir produire encore plus de jeu. On attend beaucoup de monde pour ce match avec un public fidèle. On sait qu’on peut compter sur eux, et ils vont être un élément indispensable cette saison pour gagner des matchs et se maintenir dans l’élite ».