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MMA - Jean-Camille Pietri vice-champion de France FMMAF


Philippe Jammes le Mardi 23 Juin 2026 à 17:03

Encore un sacré résultat pour le club bastiais de Fred Boigeol : Jean-Camille Pietri, pensionnaire du KTP MMA Scola Bastia / Black Panther Madrid a été sacré Vice-Champion de France MMA Amateur.



Jean-Camille Pietri Vice-Champion de France MMA de la FMMAF
Jean-Camille Pietri Vice-Champion de France MMA de la FMMAF

C’est à Garches-les-Gonesses que Jean-Camille Pietri, a obtenu son titre en catégorie amateur senior – 52kg.
 Face à lui pour cette finale du championnat de France FMMAF 2026 Nathan Lema de la Atch Academy Paris. Champion de France 2025 et récent Champion d'Espagne.
Jean-Camille Pietri a abordé cette finale avec de solides ambitions. « Ce fut une belle opposition. Il a livré un combat engagé et appliqué face à un adversaire solide » explique Fred Boigeol. 
Dans une rencontre équilibrée et disputée jusqu'à son terme, les juges ont finalement donné l'avantage à Nathan Lema au terme des trois reprises. Jean-Camille Pietri décroche ainsi une médaille d'argent et le titre de vice-champion de France 2026, validant et confirmant la qualité de son parcours cette saison.
 




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