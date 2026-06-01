MMA - Jean-Camille Pietri vice-champion de France FMMAF

C’est à Garches-les-Gonesses que Jean-Camille Pietri, a obtenu son titre en catégorie amateur senior – 52kg.

Face à lui pour cette finale du championnat de France FMMAF 2026 Nathan Lema de la Atch Academy Paris. Champion de France 2025 et récent Champion d'Espagne.

Jean-Camille Pietri a abordé cette finale avec de solides ambitions. « Ce fut une belle opposition. Il a livré un combat engagé et appliqué face à un adversaire solide » explique Fred Boigeol.

Dans une rencontre équilibrée et disputée jusqu'à son terme, les juges ont finalement donné l'avantage à Nathan Lema au terme des trois reprises. Jean-Camille Pietri décroche ainsi une médaille d'argent et le titre de vice-champion de France 2026, validant et confirmant la qualité de son parcours cette saison.

