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Marc-Antoine Leroy élu secrétaire fédéral du Parti communiste en Corse-du-Sud


La rédaction le Mardi 23 Juin 2026 à 16:00

Réunis samedi à Ajaccio à l'occasion de leur conférence départementale, les adhérents de la fédération de Corse-du-Sud du Parti communiste français ont désigné Marc-Antoine Leroy comme nouveau secrétaire fédéral. Il succède à Anissa-Flore Amziane, qui occupait cette fonction depuis près de huit ans.



Marc-Antoine Leroy élu secrétaire fédéral du Parti communiste en Corse-du-Sud

La fédération de Corse-du-Sud du Parti communiste français a un nouveau secrétaire fédéral. Réunis samedi à Ajaccio dans le cadre de leur conférence départementale, les adhérents ont en effet élu Marc-Antoine Leroy pour prendre la tête de la section locale du parti politique. Il succède à Anissa-Flore Amziane, qui occupait cette responsabilité depuis novembre 2018.

Cette élection est intervenue à l'issue d'une journée de débats organisée en vue du 40e Congrès du Parti communiste français. Les militants ont notamment échangé autour du projet de loi sur l'autonomie de la Corse, de la lutte contre les idées d'extrême droite, mais aussi des enjeux sociaux liés au pouvoir d'achat et aux conditions de vie des travailleurs.

À travers cette nouvelle direction, les communistes entendent poursuivre leur engagement sur les sujets qu'ils jugent prioritaires. Dans un contexte marqué, selon eux, par une précarité grandissante et les effets d'un « capitalisme toujours plus prédateur », ils réaffirment ainsi leur volonté de poursuivre leur mobilisation contre la vie chère, pour la défense des plus précaires, pour l'obtention de nouveaux droits sociaux et en faveur de la paix, notamment au Proche-Orient.





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