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Ajaccio - Le parking de la place Miot fermé jusqu'au 30 juin


La rédaction le Mardi 23 Juin 2026 à 15:38

Depuis ce lundi à 6 heures, le parking gratuit de la place Miot est fermé afin de permettre l'installation du Championnat de France de pétanque, attendu à Ajaccio du 25 au 28 juin.



(Photo : Ville d'Ajaccio)
(Photo : Ville d'Ajaccio)
Le parking aménagé sur le terre-plein de la place Miot est inaccessible depuis ce lundi 6 heures. Une fermeture temporaire qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation du Championnat de France de pétanque en doublette mixte, qui se tiendra à Ajaccio du 25 au 28 juin.
 
Les automobilistes ne pourront plus stationner sur ce parking en terre jusqu'au mardi 30 juin au soir, le temps de l'installation, du déroulement de la compétition puis du démontage des infrastructures.
 
Pour rappel, cet espace de stationnement gratuit est ouvert par la Ville afin de compenser le manque de places lié à la fermeture du parking du Diamant. Il offre près de 120 places de stationnement.




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