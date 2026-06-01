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Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do


le Mardi 23 Juin 2026 à 17:33

Elles ne sont plus que trois en course. Après plusieurs semaines de votes et des mois de travail dans des établissements scolaires des quatre coins de l’île, le concours « Dessine-moi notre mascotte », lancé par La Marie-Do à l'occasion de son 20e anniversaire, entre dans sa dernière ligne droite. Le public est invité à voter jusqu’au 28 juin



Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do
Derrière chacune d’elles, se cachent des semaines de travail, des échanges en classe, des essais, des discussions autour de ce que représente La Marie-Do, et surtout la volonté de traduire en image 20 années d’engagement. Le concours « Dessine-moi notre mascotte », organisé par l’association qui accompagne sans relâche les malades du cancer en Corse et leurs proches depuis deux décennies, entre dans sa dernière ligne droite. Jusqu'au 28 juin, le public est en effet invité à départager les trois projets finalistes de cette opération visant à doter La Marie-Do d'un visage. 
 
« Nous nous sommes dit qu’il serait bien d’avoir un emblème qui représente notre association, qui soit porteur de nos valeurs et de ce que nous sommes », indiquait il y a quelques semaines Catherine Riera, présidente de La Marie-Do, en rappelant que ce projet avait été imaginé par Frédéric Bizzari, bénévole très investi de l’association, pour marquer cet anniversaire exceptionnel. Une démarche qui a très vite été pensée comme intergénérationnelle. L’association a en effet choisi de s’appuyer sur les collégiens de l’île, via un partenariat avec le rectorat et l’Académie de Corse, afin de faire émerger une mascotte capable de parler à tous. Une manière de transmettre les valeurs de La Marie-Do aux plus jeunes, tout en les associant concrètement à son histoire.
 
Au fil des mois, les projets ont pris forme dans les établissements participants, portés par l’investissement des enseignants et des élèves. En tout, neuf propositions ont ainsi émergé des quatre coins de l’île. Lors de la première phase, trois créations issues de l’imagination des adolescents ont réussi à se démarquer et à recueillir les suffrages du public :  La Goutte de l’Espoir, Poulpina et Castamica. Trois visions différentes du visage de la Marie-Do mais la même intention de porter les valeurs de solidarité, d’entraide et d’espoir qui fondent l’association depuis sa création.
 
Jusqu’au 28 juin, chacun peut encore voter pour sa mascotte préférée en envoyant par SMS « Mascotte1 », « Mascotte2 » ou « Mascotte3 » au 92030. Un vote solidaire, qui permet également de faire un petit geste pour soutenir les actions de l’association auprès des malades.
 
Le verdict final sera ensuite rendu à la fin du mois, suite à une réunion du jury présidée par Patrick Fiori, parrain historique de La Marie-Do. Le vote du jury composé de bénévoles, partenaires et personnalités insulaires comptera pour moitié dans le résultat final, l’autre moitié étant issue du vote du public. Pour départager les trois créations, plusieurs critères seront pris en compte : leur originalité, leur capacité à incarner l'identité et les valeurs de La Marie-Do, leur référence à la Corse, leur impact visuel, leur facilité d'identification ainsi que leur potentiel pour être déclinées en produits dérivés.
 

Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do
Imaginée par les élèves du collège Collège Fesch d'Ajaccio, la Goutte de l’Espoir se veut être une mascotte simple mais profondément symbolique. Une forme douce, aux bords arrondis, pensée pour inspirer immédiatement le réconfort et la bienveillance.

Avec son regard accueillant, elle incarne cette idée de chaleur humaine que les élèves ont voulu transmettre. « Sa forme montre la bonne humeur et remonte le moral », expliquent-ils. 

Sur son front, un bandeau rappelant la bandera vient ancrer la mascotte dans l'identité corse, mais est aussi selon eux aussi symbole à la fois de force et de combat. Autour de la Goutte de l'Espoir, des cœurs viennent compléter le message, comme autant de soutiens adressés aux personnes malades.
 


Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do

Imaginée par les élèves du LEP Lycée professionnel Finusellu, Poulpina est un poulpe orange à l’allure immédiatement rassurante et joyeuse. Une mascotte pensée comme un concentré de douceur, de protection et d’apaisement. 

Ses yeux, dessinés en forme de “D” et de “O”, rappellent subtilement les initiales de La Marie-Do, tandis que sa silhouette ronde renforce cette impression de réconfort et de bienveillance que les jeunes Ajacciens ont voulu transmettre. 

Sur ses huit tentacules, symboles de résilience, de reconstruction et d’espoir,des cœurs viennent s’accrocher comme autant de messages de solidarité, de bienveillance et d’amour. 
 


Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do
Imaginée par les élèves du collège de Corte, Castamica prend la forme d’une jeune fille-châtaigne, symbole vivant du lien entre la nature corse et la solidarité. Une petite châtaigne au grand coeur qu'ils présentent comme l’incarnation de la vie qui pétille, qui palpite et qui lutte contre la maladie. 

Avec ses grands yeux verts, couleur de l’espoir, elle apporte une énergie communicative. Sous sa coque résistante, elle cache un cœur tendre, à l’image de ceux qui se battent contre la maladie. « Je suis un symbole de résilience face à la maladie comme le châtaignier de notre île », expliquent les jeunes Contenais. 

Espiègle et pleine de vie, Castamica se veut proche des malades, pour distribuer force et sourire, et rappeler la richesse et les racines profondes de la Corse.
 




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