Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do

« Nous nous sommes dit qu’il serait bien d’avoir un emblème qui représente notre association, qui soit porteur de nos valeurs et de ce que nous sommes », indiquait il y a quelques semaines Catherine Riera, présidente de La Marie-Do, en rappelant que ce projet avait été imaginé par Frédéric Bizzari, bénévole très investi de l’association, pour marquer cet anniversaire exceptionnel. Une démarche qui a très vite été pensée comme intergénérationnelle. L’association a en effet choisi de s’appuyer sur les collégiens de l’île, via un partenariat avec le rectorat et l’Académie de Corse, afin de faire émerger une mascotte capable de parler à tous. Une manière de transmettre les valeurs de La Marie-Do aux plus jeunes, tout en les associant concrètement à son histoire.
Au fil des mois, les projets ont pris forme dans les établissements participants, portés par l’investissement des enseignants et des élèves. En tout, neuf propositions ont ainsi émergé des quatre coins de l’île. Lors de la première phase, trois créations issues de l’imagination des adolescents ont réussi à se démarquer et à recueillir les suffrages du public : La Goutte de l’Espoir, Poulpina et Castamica. Trois visions différentes du visage de la Marie-Do mais la même intention de porter les valeurs de solidarité, d’entraide et d’espoir qui fondent l’association depuis sa création.
Jusqu’au 28 juin, chacun peut encore voter pour sa mascotte préférée en envoyant par SMS « Mascotte1 », « Mascotte2 » ou « Mascotte3 » au 92030. Un vote solidaire, qui permet également de faire un petit geste pour soutenir les actions de l’association auprès des malades.
Le verdict final sera ensuite rendu à la fin du mois, suite à une réunion du jury présidée par Patrick Fiori, parrain historique de La Marie-Do. Le vote du jury composé de bénévoles, partenaires et personnalités insulaires comptera pour moitié dans le résultat final, l’autre moitié étant issue du vote du public. Pour départager les trois créations, plusieurs critères seront pris en compte : leur originalité, leur capacité à incarner l'identité et les valeurs de La Marie-Do, leur référence à la Corse, leur impact visuel, leur facilité d'identification ainsi que leur potentiel pour être déclinées en produits dérivés.
Avec son regard accueillant, elle incarne cette idée de chaleur humaine que les élèves ont voulu transmettre. « Sa forme montre la bonne humeur et remonte le moral », expliquent-ils.
Sur son front, un bandeau rappelant la bandera vient ancrer la mascotte dans l'identité corse, mais est aussi selon eux aussi symbole à la fois de force et de combat. Autour de la Goutte de l'Espoir, des cœurs viennent compléter le message, comme autant de soutiens adressés aux personnes malades.
Imaginée par les élèves du LEP Lycée professionnel Finusellu, Poulpina est un poulpe orange à l’allure immédiatement rassurante et joyeuse. Une mascotte pensée comme un concentré de douceur, de protection et d’apaisement.
Ses yeux, dessinés en forme de “D” et de “O”, rappellent subtilement les initiales de La Marie-Do, tandis que sa silhouette ronde renforce cette impression de réconfort et de bienveillance que les jeunes Ajacciens ont voulu transmettre.
Sur ses huit tentacules, symboles de résilience, de reconstruction et d’espoir,des cœurs viennent s’accrocher comme autant de messages de solidarité, de bienveillance et d’amour.
Avec ses grands yeux verts, couleur de l’espoir, elle apporte une énergie communicative. Sous sa coque résistante, elle cache un cœur tendre, à l’image de ceux qui se battent contre la maladie. « Je suis un symbole de résilience face à la maladie comme le châtaignier de notre île », expliquent les jeunes Contenais.
Espiègle et pleine de vie, Castamica se veut proche des malades, pour distribuer force et sourire, et rappeler la richesse et les racines profondes de la Corse.
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