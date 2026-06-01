Trois mascottes en finale pour incarner La Marie-Do

Avec son regard accueillant, elle incarne cette idée de chaleur humaine que les élèves ont voulu transmettre. « Sa forme montre la bonne humeur et remonte le moral », expliquent-ils.



Sur son front, un bandeau rappelant la bandera vient ancrer la mascotte dans l'identité corse, mais est aussi selon eux aussi symbole à la fois de force et de combat. Autour de la Goutte de l'Espoir, des cœurs viennent compléter le message, comme autant de soutiens adressés aux personnes malades.



