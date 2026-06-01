Femmes Créatrices : à Ajaccio, l’art féminin s’expose pour la première fois

Après le succès de la 49e édition organisée à Bastia au printemps dernier, Femmes Solidaires lance l’exposition « Femmes Créatrices » à Ajaccio. L'événement se tiendra les 26 et 27 juin à la Cité Grossetti et réunira près de 25 exposantes issues d'univers artistiques variés.
Cette initiative s'inscrit dans une action menée depuis plusieurs décennies par les différents comités de Femmes Solidaires à travers la France. À Bastia, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable qui célébrera sa 50e édition l'an prochain. « C'est une exposition-vente qui est souvent organisée par tous les comités de Femmes Solidaires au niveau national. Nous avons voulu, nous aussi, participer à cette action pour la première fois », explique Dominique Andreani, présidente de la branche ajaccienne.
L'objectif est clair : offrir un espace de visibilité à des créatrices confirmées comme à des artistes émergentes, souvent peu connues du grand public. « Elles ont besoin d'être mises en lumière par rapport à leur créativité, leur art, leur sensibilité et les messages qu'elles font passer à travers leurs œuvres. Ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer l'art au féminin et de diffuser tous ces talents », poursuit-elle.
Un rendez-vous artistique ouvert à tous les publics
Peinture, sculpture, illustration, écriture, poésie, calligraphie, création de bijoux : la diversité des disciplines représentées constitue l'une des forces de cette première édition. Parmi les participantes figurent notamment des artistes déjà identifiées sur la scène locale, à l'image de Carina Simoni. À leurs côtés exposeront également des créatrices moins connues, venues à titre individuel ou dans le cadre associatif. L'association « Sur un fil », engagée auprès de personnes en situation de handicap psychique, participera également à l'événement à travers plusieurs artistes sculptrices.
Pour les organisatrices, cette mixité des parcours constitue l'un des aspects les plus enrichissants de la manifestation. « L'idée est aussi de permettre à celles qui sont moins connues de côtoyer des artistes déjà reconnues. C'est une rencontre entre le public et les artistes, mais aussi entre les artistes elles-mêmes. » Certaines participantes proposeront également des démonstrations de leur pratique artistique ou des temps d'échange autour de leur travail.
Cette initiative s'inscrit dans une action menée depuis plusieurs décennies par les différents comités de Femmes Solidaires à travers la France. À Bastia, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable qui célébrera sa 50e édition l'an prochain. « C'est une exposition-vente qui est souvent organisée par tous les comités de Femmes Solidaires au niveau national. Nous avons voulu, nous aussi, participer à cette action pour la première fois », explique Dominique Andreani, présidente de la branche ajaccienne.
L'objectif est clair : offrir un espace de visibilité à des créatrices confirmées comme à des artistes émergentes, souvent peu connues du grand public. « Elles ont besoin d'être mises en lumière par rapport à leur créativité, leur art, leur sensibilité et les messages qu'elles font passer à travers leurs œuvres. Ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer l'art au féminin et de diffuser tous ces talents », poursuit-elle.
Un rendez-vous artistique ouvert à tous les publics
Peinture, sculpture, illustration, écriture, poésie, calligraphie, création de bijoux : la diversité des disciplines représentées constitue l'une des forces de cette première édition. Parmi les participantes figurent notamment des artistes déjà identifiées sur la scène locale, à l'image de Carina Simoni. À leurs côtés exposeront également des créatrices moins connues, venues à titre individuel ou dans le cadre associatif. L'association « Sur un fil », engagée auprès de personnes en situation de handicap psychique, participera également à l'événement à travers plusieurs artistes sculptrices.
Pour les organisatrices, cette mixité des parcours constitue l'un des aspects les plus enrichissants de la manifestation. « L'idée est aussi de permettre à celles qui sont moins connues de côtoyer des artistes déjà reconnues. C'est une rencontre entre le public et les artistes, mais aussi entre les artistes elles-mêmes. » Certaines participantes proposeront également des démonstrations de leur pratique artistique ou des temps d'échange autour de leur travail.
Une reconnaissance croissante des artistes féminines
Au-delà de l'exposition, « Femmes Créatrices » entend favoriser le dialogue autour de la place des femmes dans les univers artistiques et culturels. Des autrices prendront ainsi la parole pour évoquer leur parcours, leur processus de création ou encore leur expérience en tant que femmes dans le monde artistique. « Certaines souhaitent présenter leur manière de dessiner, d'illustrer ou d'écrire. D'autres veulent échanger autour de thèmes comme la place des femmes dans la littérature ou le chemin qui mène à l'écriture », souligne Dominique Andreani.
L'événement permettra également au public d'acquérir certaines œuvres et créations, même si toutes les participantes ne sont pas engagées dans une démarche commerciale. « Pour certaines, il s'agit surtout d'une première occasion d'exposer leur travail et de le faire découvrir. »
Pour Femmes Solidaires, cette exposition répond aussi à une évolution plus large du regard porté sur la création féminine. « On met davantage l'accent sur cette approche particulière de la féminité et sur ce qu'elle apporte dans l'art. Les artistes femmes ont toujours eu beaucoup de talent, mais elles peuvent parfois passer davantage inaperçues par rapport aux artistes masculins », estime la présidente.
Une démarche qui s'inscrit dans les valeurs portées par l'association féministe, engagée de longue date pour les droits des femmes. « Nous défendons les droits des femmes et l'égalité, mais nous voulons aussi mettre en valeur toutes les belles choses qu'elles créent. Cette exposition est une manière concrète de le faire. » Pour cette première édition ajaccienne, Femmes Solidaires espère ainsi pérenniser le rendez-vous.
Au-delà de l'exposition, « Femmes Créatrices » entend favoriser le dialogue autour de la place des femmes dans les univers artistiques et culturels. Des autrices prendront ainsi la parole pour évoquer leur parcours, leur processus de création ou encore leur expérience en tant que femmes dans le monde artistique. « Certaines souhaitent présenter leur manière de dessiner, d'illustrer ou d'écrire. D'autres veulent échanger autour de thèmes comme la place des femmes dans la littérature ou le chemin qui mène à l'écriture », souligne Dominique Andreani.
L'événement permettra également au public d'acquérir certaines œuvres et créations, même si toutes les participantes ne sont pas engagées dans une démarche commerciale. « Pour certaines, il s'agit surtout d'une première occasion d'exposer leur travail et de le faire découvrir. »
Pour Femmes Solidaires, cette exposition répond aussi à une évolution plus large du regard porté sur la création féminine. « On met davantage l'accent sur cette approche particulière de la féminité et sur ce qu'elle apporte dans l'art. Les artistes femmes ont toujours eu beaucoup de talent, mais elles peuvent parfois passer davantage inaperçues par rapport aux artistes masculins », estime la présidente.
Une démarche qui s'inscrit dans les valeurs portées par l'association féministe, engagée de longue date pour les droits des femmes. « Nous défendons les droits des femmes et l'égalité, mais nous voulons aussi mettre en valeur toutes les belles choses qu'elles créent. Cette exposition est une manière concrète de le faire. » Pour cette première édition ajaccienne, Femmes Solidaires espère ainsi pérenniser le rendez-vous.
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