Femmes Créatrices : à Ajaccio, l’art féminin s’expose pour la première fois

Après le succès de la 49e édition organisée à Bastia au printemps dernier, Femmes Solidaires lance l’exposition « Femmes Créatrices » à Ajaccio. L'événement se tiendra les 26 et 27 juin à la Cité Grossetti et réunira près de 25 exposantes issues d'univers artistiques variés.



Cette initiative s'inscrit dans une action menée depuis plusieurs décennies par les différents comités de Femmes Solidaires à travers la France. À Bastia, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable qui célébrera sa 50e édition l'an prochain. « C'est une exposition-vente qui est souvent organisée par tous les comités de Femmes Solidaires au niveau national. Nous avons voulu, nous aussi, participer à cette action pour la première fois », explique Dominique Andreani, présidente de la branche ajaccienne.



L'objectif est clair : offrir un espace de visibilité à des créatrices confirmées comme à des artistes émergentes, souvent peu connues du grand public. « Elles ont besoin d'être mises en lumière par rapport à leur créativité, leur art, leur sensibilité et les messages qu'elles font passer à travers leurs œuvres. Ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer l'art au féminin et de diffuser tous ces talents », poursuit-elle.



Un rendez-vous artistique ouvert à tous les publics



Peinture, sculpture, illustration, écriture, poésie, calligraphie, création de bijoux : la diversité des disciplines représentées constitue l'une des forces de cette première édition. Parmi les participantes figurent notamment des artistes déjà identifiées sur la scène locale, à l'image de Carina Simoni. À leurs côtés exposeront également des créatrices moins connues, venues à titre individuel ou dans le cadre associatif. L'association « Sur un fil », engagée auprès de personnes en situation de handicap psychique, participera également à l'événement à travers plusieurs artistes sculptrices.



Pour les organisatrices, cette mixité des parcours constitue l'un des aspects les plus enrichissants de la manifestation. « L'idée est aussi de permettre à celles qui sont moins connues de côtoyer des artistes déjà reconnues. C'est une rencontre entre le public et les artistes, mais aussi entre les artistes elles-mêmes. » Certaines participantes proposeront également des démonstrations de leur pratique artistique ou des temps d'échange autour de leur travail.