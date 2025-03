Lycées agricoles de Borgo et Sartène : la mobilisation s’intensifie

Les élèves des lycées agricoles de Borgo et Sartène intensifient leur mobilisation contre la réforme du ministère de l’Agriculture et de la Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF). Depuis plus d'une semaine, les deux établissements sont bloqués, et les actions de protestation se multiplient. Après une première manifestation devant la préfecture de Haute-Corse à Bastia, puis une seconde devant la préfecture de Corse et la DRAAF à Ajaccio, les lycéens, accompagnés de leurs enseignants et de représentants des syndicats STC et SEA, ont de nouveau manifesté ce mardi à Bastia. En fin de matinée, un convoi d’élèves et de professeurs a mené une opération escargot depuis le lycée agricole de Borgo en direction de la préfecture, avant d’entamer une troisième mobilisation dans l’après-midi. Brandissant des banderoles “Ghjuventù mai sottumessa”, “Una ghjuventù, un liceu, un avvene” ou encore “Per u nostru avvene”, ils ont réaffirmé leurs revendications : l’opposition à la suppression de la spécialité agroalimentaire du bac STAV et au regroupement de trois classes de terminale.



“Une baisse de la dotation globale horaire se profile pour la rentrée prochaine”, alerte Sandrine Casanova, enseignante en biologie-aménagement au lycée agricole de Borgo. “Cela signifie des réductions d’heures de cours, des baisses de temps de travail pour certains enseignants et, par conséquent, une obligation de regrouper des classes de filières différentes.” Une décision qui, selon elle, arrive au pire moment : “On ouvre une deuxième année de BTS à la rentrée, et certains professeurs devaient voir leur temps de travail augmenter. Cette réforme risque d’avoir des conséquences sur la qualité de l’enseignement.”

Les enseignants redoutent notamment des effectifs surchargés. “On risque de se retrouver avec une classe de 34 élèves, dont beaucoup ont des besoins pédagogiques spécifiques. Cela va à l’encontre des recommandations des programmes officiels”, souligne l’enseignante.



Les élèves, de leur côté, expriment leur frustration face à l'absence de réponse concrète. “La semaine dernière, on a été reçus à Bastia et à Ajaccio avec le lycée de Sartène”, explique Dumè Allegrini, lycéen en classe de première en aménagements paysagers. “Ça n’a rien donné, donc on est à nouveau présents aujourd’hui pour montrer qu’on maintient le blocage et qu’on ne lâchera pas.”