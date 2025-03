Lycée agricole de Borgo : mobilisation des élèves contre la suppression d’une filière

La rédaction le Mardi 11 Mars 2025 à 16:44

Depuis ce mardi 11 mars, plusieurs élèves du lycée agricole de Borgo se mobilisent devant leur établissement pour protester contre une réforme portée par le ministère de l’Agriculture et la Draaf (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt). La mesure prévoit de regrouper trois classes de terminale et de supprimer une spécialité agroalimentaire du bac STAV.