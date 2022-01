Lutte contre le cancer de l'enfant : Joris Jacquard gravit l'Everest à Calvi

A 6 heures ce samedi matin, Joris Jacquard a entamé la 13ème étape de son défi sportif ProjetNoé, pour la fondation Gustave-Roussy commencé au début de l'année 2021.Toute la journée accompagné de son ami pompier Ludo, et avec la participation de sportifs insulaires et des jeunes sapeurs pompiers et pompiers de Calvi, il a gravi comme lors de chaque étape, l'équivalent de la hauteur de l'Everest, soit 8.850 m, depuis les escaliers menant à la citadelle de Calvi.Un défi sportif que le jeune homme réalise pour lutter contre le cancer chez l'enfant. « Calvi c'est l'avant-dernière étape du ProjetNoé. 1430 aller-retour des 37 marches qui mènent à la citadelle sont nécessaires. J'hésitais entre Bastia, Calvi et Ajaccio et on m'a dit que la ville de Calvi était vraiment très belle", précisait l'athlète en fin de matinée, avant d'ajouter " les gens y sont accueillants".Et en fin de journée, à 18h02 Joris avait validé l'étape calvaise, accueilli et acclamé par les sapeurs-pompiers de la vil’e. "12heures et 10 minutes, c'est plutôt correct. En général je mets entre 12 et 13 heures. À la fin c’était dur. Je me disais vivement que ça se finisse. Mais durant la dernière heure les pompiers m'ont accompagné. C’était vraiment cool. Ils ont vraiment assuré" ajoutait Joris.Malheureusement peu de dons sur l'étape Corse mais un accueil particulier que Joris retiendra. "Le côté humain était vraiment là par contre. Il y a une super mobilisation de la ville et des pompiers. Calvi est la ville qui a le plus assuré en si peu de temps" conclut-il.La prochaine et dernière étape se déroulera à La Seyne-sur-Mer le vendredi 4 février. Souhaitons lui une bonne continuation pour un beau projet.Les personnes sensibles au ProjetNoé peuvent également faire un don en ligne