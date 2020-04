Lutte contre le Covid-19 : ces entreprises corses qui se mobilisent

Le 31 Mars 2020 s'est tenu le Comité Social et Economique de la Méridionale. Spontanément, et de manière unanime, les élus ont tenu à apporter leur soutien aux centres hospitaliers d’Aiacciu et de Bastia dans le combat qu'ils mènent, jour et nuit, depuis plusieurs semaines, face au COVID 19.

En conséquence de quoi, il a été décidé le déblocage d'une somme de 40 000 Euros qui leur sera distribuée afin de contribuer à l'achat de matériel de première urgence.

Face à la brutalité de cette épreuve et dans cette crise sanitaire sans précédent, le personnel de la MERIDIONALE, à travers son C.S.E, tient à remercier l'ensemble du corps médical pour le dévouement, le courage et le professionnalisme dont il fait la démonstration au quotidien.

En respectant les mesures barrières, le confinement, les règles de solidarité et de générosité, nous sortirons tous vainqueurs de cette terrible épreuve.