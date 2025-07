Lutte contre la précarité : les efforts de Zonza Santa Lucia valorisés par l’Etat

Depuis 2021, le CCAS bénéficie d’un budget alloué par la commune. Situé sur le site de Taglio Rosso, il fait actuellement l’objet de travaux d’extension, à hauteur de 400 000 €, pour porter sa superficie à 600 m² d’ici la fin de l’année (contre 500 m² actuellement). « Avec l’agrandissement, on pourra développer un pôle dédié aux personnes en situation de handicap, apprécie Lise Bonnenfant, la directrice du CCAS. Parce qu’il est vrai qu’aujourd’hui, on est un peu à l’étroit. » La commune a le chance de disposer d’une belle vitalité associative, puisque l’on dénombre pas moins de douze associations à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, et trois à Zonza. Lesquelles développent leurs propres actions, à l’image de Women Safe & Children qui a organisé en novembre une marche contre les violences faites aux femmes , ou de l’association Les Papillons, qui lutte depuis avril 2019 contre toutes les formes de violences faites aux enfants.Ce vendredi, les représentants de ce microcosme associatif ont pu échanger avec Isabelle Herrero sur leurs actions, leurs motivations et leurs ressentis, compte tenu des difficultés rencontrées sur le plan du logement, de la santé ou de la mobilité. « La lutte contre la pauvreté, ça ne se décrète pas. Le gros du travail se fait quand il y a des maires qui sont investis », a salué le sous-préfet Anthony Barraco, associant l’ensemble des acteurs associatifs de la commune : « Votre démarche participe de cette volonté d’agir. »Entre 2021 et 2024, le CCAS a reçu 216 bénéficiaires de l’action sociale communale, qui ont pu bénéficier d’aides diverses : une aide alimentaire, une aide financière exceptionnelle, limitée à 300 euros par foyer (sous conditions) et qui peut permettre de prendre en charge des frais de scolarité, de formation ou une facture d’énergie. Une aide à la formation au BAFA, le brevet d’aptitude aux fonctions d’animation, ainsi qu’une aide funéraire et une aide vestimentaire, ont également pu être débloquées à destination de certains habitants. Enfin, le CCAS propose une aide financière pour le portage de repas ainsi qu’une aide au permis de conduire, lesquelles n’ont pour l’heure pas été sollicitées par les administrés.Via le CCAS, 26 personnes vulnérables ont été inscrites aux alertes « canicule ». Au total, 64 personnes nécessitant une attention particulière ont été recensées. Un service de mobilité sociale a été ouvert en août 2022 à Zonza et en mars 2023 à Santa Lucia. Destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux adultes en situation de handicap ou de précarité, il a permis à onze d’entre eux d’être véhiculés gratuitement par un agent du CCAS, pour des besoins ponctuels.