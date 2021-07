Lutte contre l'incendie : I sintineddi gravuninchi veillent sur la Gravona

Une alerte - il faut contacter le 18 - est donnée par une unité de surveillance qui donne les coordonnées géographiques de l'endroit où s'élève. Le CODIS reçoit l’appel et envoie les équipes : 80 pompiers, une quinzaine de marges de lutte proposé par le service incendie, des marges de la formation militaire, de la Sécurité civile, des forestiers-sapeurs de la Collectivité de Corse… Ces équipes sont engagées et placées sous le commandement d’un COS pompier.

La coordination est effectuée par le service incendie et de secours, avec son président, l'’ampleur du feu est prise en charge par le préfet. COS et le DOS sont ainsi mobilisés.

Un commandant est chargé de recenser les moyens, de sectoriser l’intervention et de faire remonter les informations au CODIS.

Ces moyens de lutte sont ainsi appuyés par des renforts aériens, avec un hélicoptère basé à Campo dell’oro. Une expertise de l’ONF est également réalisée sur ce qui brûle et ce qu’il reste.

« L’objectif est d’avoir une réelle coordination entre les services dans la mise en œuvre de la procédure opérationnelle. La saison est chaude cette année et il y a du vent. Il y a beaucoup de touristes également qui n’ont pas les bons comportements. » précise le commandant Yann Nicolas.





Ce dispositif a été arrêté par le préfet lundi.

« La logistique est importante, comme la prévention. C’est une organisation tout au long de l’année. Nous avons reçu des ouvrages de la DFCI afin d’informer la population. »

Durant plusieurs heures, la mise en situation s’est effectuée de manière spectaculaire avec une harmonie des différentes structures.

Ainsi, ces moyens respectent la grande stratégie nationale qui prévoit une attaque massive des feux naissants avec des moyens terrestres et aériens et surtout avec une coordination entre les différents services.