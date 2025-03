Lumiu : on recherche un homme disparu après un bain de mer nocturne

Les opérations de recherches et de secours, gérées par le Cross-Corse, sont effectuées en mer par des moyens venus des deux départements du Grima (groupement de recherches et d'intervention en milieu aquatique, de l'hélicoptère de la Sécurité civile de Corse-du-Sud, une patrouille de gendarmerie ainsi que par les pompiers du centre de secours de l'Ile-Rousse.

La personne recherchée aurait décidé d'aller se baigner ce dimanche vers 2 heures.

Depuis, elle n'a plus donné signe de vie et les recherches n'avaient toujours pas abouti ce dimanche à 19 heures.

Plus d'infos à venir.