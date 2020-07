Lumiu : festa patrunale di San Petru è San Paulu

Il y avait foule ce dimanche à Lumiu pour la fête patronale de San Petru - San Paulu.

Cette journée devait débuter à 10 heures avec une conférence animée par Carole Antonini, guide-conférencière. Le thème choisi: "Sur les traces du Christianisme à travers la commune di Lumi " in Chjesa Santa Maria.

A 11 heures, en l'église de Sainte Marie, c'est l'abbé Ange-Michel Valery, archiprêtre du secteur Calvi Balagne qui présidait la messe en l'honneur de San Petru et San Paulu, en présence de très nombreux fidèles, dont plusieurs élus de la communes, les confrères et les Soeurs de Marie du couvent de Marcassu.

Les deux apôtres Saint Pierre et Saint Paul tiennent une place importante dans la vie des lumiaises et des lumiais. Ce sont leurs saints patrons, La chapelle du cimetière datant selon les recherches historiques de la moitié du XIe siècle porte leurs noms.

San Petru et San Paulu sont indissociables de la vie chrétienne. Le premier a été au fondement de l'église et le second a consacré sa vie a la diffusion de l'Évangile.

A l'issue de la messe, les deux Saints étaient portés en procession.