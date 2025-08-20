Lumiu a rendu hommage au gendarme Pascal Beneito, mort à 23 ans lors de l'incendie de 1986

Près de quatre décennies après le drame, le souvenir demeure intact. Sur le site même où s’était déclenché l’incendie meurtrier, élus, gendarmes, militaires et pompiers se sont rassemblés pour rendre hommage à ce jeune gendarme mobile originaire de Valenciennes, venu renforcer les effectifs en Corse durant la saison estivale de 1986 et y perdit la vie.

Dans son allocution, Étienne Suzzoni, maire de Lumiu a tenu à souligner la portée de cette commémoration. « Nous sommes ici à la commémoration du gendarme Beneito, disparut il y a 39 ans et aujourd’hui il y a toujours la même émotion. C’est un jeune de 23 ans, sacrifié pour lutter contre les incendies. C’est important de se remémorer le risque que les criminels incendiaires font courir à la population, à notre environnement et aux vies, évidemment. Donc, cette commémoration n’est jamais vaine». Il a également rappelé l’engagement des communes en matière de prévention. « On a les trois piliers de la protection. La répression, la lutte et la prévention. Nous, communes, on est engagées depuis des années sur la prévention. Cette année, on a démaquisé 100 hectares avec l’aide des agriculteurs et bergers de la commune. Mais nos espaces restent des zones à grand risque. En tant qu’élu, je reste très inquiet l’été venu».



Une première commémoration pour la capitaine Vaz de Matos

La cérémonie avait une résonance particulière pour la capitaine Emmanuelle Vaz de Matos, nouvelle commandante de la compagnie de gendarmerie de Calvi depuis le 1er août. « Pour moi, c’est la première fois que je participe à cette cérémonie et c’est vraiment un moment d’émotion, surtout parce qu’on est aussi les messagers de la famille qui est sur le continent. On a un gendarme de 23 ans qui est décédé dans le cadre d’un incendie criminel. C’est un sujet d’actualité sur tout le pays. Il a donné sa vie pour sauver des gens et tenter d’éteindre l’incendie du mieux qu’il pouvait. Nous nous devons d’honorer sa mémoire, même 39 ans après ».

La capitaine a rappelé que le gendarme Beneito faisait partie d’un escadron mobile venu du nord de la France. « Il n’était pas gendarme en Corse mais issu de l’escadron de Valenciennes. Les missions de ces unités de renfort sont les mêmes que celles de la gendarmerie départementale. La protection de la population, la prévention des atteintes aux personnes et aux biens, et les enquêtes».



Le témoignage de Daniel Morey, qui a assisté drame

Parmi les présents, Daniel Morey, aujourd’hui retraité de la gendarmerie, était jeune gendarme à Île-Rousse le jour du drame. « Ce jour-là, notre mission était de surveiller la progression du feu depuis les hauteurs. Avec le vent violent, l’incendie avançait rapidement. Malheureusement, vers midi, le drame est survenu. On lui avait signalé des personnes coincées dans la fumée, il s’est précipité pour les secourir. Malheureusement, ce sont eux qui ont été pris par les flammes ».

Avec émotion, il a rappelé que, 39 ans après, la douleur restait vive . « Cela fait 39 ans que je viens chaque année ici. Il y a toujours un pincement au cœur. Ce devoir de mémoire est essentiel. Notre mission première n’est pas la répression mais la prévention et la protection des populations. Aujourd’hui encore, il faut rappeler aux gens que certains gestes criminels ou irresponsables peuvent avoir des conséquences irréparables».



Un devoir de mémoire transmis

La cérémonie s’est achevée par un dépôt de gerbe, la bénédiction de la stèle par l’archiprêtre Louis El Rahi, et un moment de silence en l’honneur de Pascal Beneito.

À Lumiu, Son nom continue de résonner comme celui d’un jeune homme tombé en service, symbole du sacrifice de celles et ceux qui luttent contre les incendies et protègent les populations.