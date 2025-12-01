Lumio - Un véhicule blindé de la Légion fait plusieurs tonneaux sur la RT30

Un accident spectaculaire s’est produit ce vendredi vers 11 heures sur la RT30, sur la commune de Lumio. Pour une raison encore indéterminée, un véhicule-école blindé de la Légion étrangère du 2e Rep de Calvi a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit.
Les deux militaires qui se trouvaient à bord ont été pris en charge par les secours. Ils ont été évacués vers l’hôpital de Calvi, l’un par une ambulance des sapeurs-pompiers de Calvi, l’autre par une ambulance de la Légion.
Sur place, le dispositif de secours a également mobilisé un véhicule de secours routier, un véhicule médicalisé ainsi qu’un chef de groupe du même centre de secours.
