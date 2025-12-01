CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Handball N2 - Corte-Ile-Rousse a fait le travail face à Gap (33-31) 22/11/2025 Les jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Florent solidaires des étudiants 22/11/2025 Lumio - Un véhicule blindé de la Légion fait plusieurs tonneaux sur la RT30 22/11/2025

Lumio - Un véhicule blindé de la Légion fait plusieurs tonneaux sur la RT30


Maria-Serena Volpei-Aliotti le Samedi 22 Novembre 2025 à 15:58

Les sapeurs-pompiers de Calvi sont intervenus ce samedi sur un accident survenu vers 11 heures sur la RT 30 à Lumio, où un véhicule-école blindé de la Légion étrangère du 2e REP a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit.



Lumio - Un véhicule blindé de la Légion fait plusieurs tonneaux sur la RT30
Un accident spectaculaire s’est produit ce vendredi vers 11 heures sur la RT30, sur la commune de Lumio. Pour une raison encore indéterminée, un véhicule-école blindé de la Légion étrangère du  2e Rep de Calvi a effectué plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit.
 
Les deux militaires qui se trouvaient à bord ont été pris en charge par les secours. Ils ont été évacués vers l’hôpital de Calvi, l’un par une ambulance des sapeurs-pompiers de Calvi, l’autre par une ambulance de la Légion.
 
Sur place, le dispositif de secours a  également mobilisé un véhicule de secours routier, un véhicule médicalisé ainsi qu’un chef de groupe du même centre de secours.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos