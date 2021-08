Ludydechine : Une passeuse d’âmes et magnetiseuse aux origines corses en librairie

- Magnétiseuse aussi ?

- Je transmets de l’énergie avec les mains sans toucher la personne. Cela aide à résoudre beaucoup de problèmes de santé comme l’eczéma ou même les cancers. On est aussi coupeur de feu en venant en aide aux grands brûlés. Les gens me consultent via le bouche à oreille.



- Un conseil à donner aux victimes de burn-out ?

- Au final c’est un cadeau. Ce n’est en rien une défaite car il apporte un changement de vie. Il faut creuser car c’est le début d’un chemin spirituel.



- Votre 3ème livre qui vient de paraitre, Lourdine à la découverte des mondes magiques**, est un conte pour enfant

- Je l’ai écrit avec mes deux filles Aurnéla et Pomme. Les enfants traversent eux aussi des épreuves, notamment à l’école. Dans ce livre, mon héroïne a une maman partie trop tôt rejoindre les étoiles et un papa pilote qui ne fait que voyager. Elle a aussi un petit frère plutôt casse-pieds. La question dans ce livre est : Pourquoi choisir de vivre sur terre ?



- Comment vos filles ont-elles collaboré ?

- J’ai une fille assez rigolote qui m’a trouvé pas mal de blagounettes. L’autre, plus grande et plus réfléchie, m’a conseillée sur le langage des jeunes, leur phrasé, leurs locutions. On a essayé de parler de leurs expériences. On y parle de la mort mais avec humour, de l’injustice à l’école. Il y a à l’intérieur un vrai message spirituel.



- Un conte musical aussi ?

- Oui, à travers un



- Vous participez aussi à l’Association des Hôtesses de l’air contre le cancer...

- C’est une association de personnels navigants pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, informer, soutenir les malades autant moral que financièrement et aider la recherche en récoltant des fonds. Son responsable, Jean-Claude Show, possèdent mes livres et en les vendant reverse 5 € à l’association. On peut retrouver cette association sur



- Déjà d’autres projets ?

- J’ai deux livres en préparation. Un roman pour les enfants, écrit avec ma fille, avec de la musique aussi car l’expérience du conte a été passionnante. Il devrait paraitre dans 2 ans. Et puis un roman pour les femmes. Je l’ai déjà écrit mais je veux prendre un peu de recul pour le publier. L’histoire d’une jeune femme médium, mariée, qui travaille dans un bureau et son ressenti sur la vie. - Je transmets de l’énergie avec les mains sans toucher la personne. Cela aide à résoudre beaucoup de problèmes de santé comme l’eczéma ou même les cancers. On est aussi coupeur de feu en venant en aide aux grands brûlés. Les gens me consultent via le bouche à oreille.- Au final c’est un cadeau. Ce n’est en rien une défaite car il apporte un changement de vie. Il faut creuser car c’est le début d’un chemin spirituel.- Je l’ai écrit avec mes deux filles Aurnéla et Pomme. Les enfants traversent eux aussi des épreuves, notamment à l’école. Dans ce livre, mon héroïne a une maman partie trop tôt rejoindre les étoiles et un papa pilote qui ne fait que voyager. Elle a aussi un petit frère plutôt casse-pieds. La question dans ce livre est : Pourquoi choisir de vivre sur terre ?- J’ai une fille assez rigolote qui m’a trouvé pas mal de blagounettes. L’autre, plus grande et plus réfléchie, m’a conseillée sur le langage des jeunes, leur phrasé, leurs locutions. On a essayé de parler de leurs expériences. On y parle de la mort mais avec humour, de l’injustice à l’école. Il y a à l’intérieur un vrai message spirituel.- Oui, à travers un QR Code , le lecteur accès à des sortes de clips. Un CD musical composé par Iris Torossian, harpiste, Pay San, violoniste et Héloise Lenoir, chanteuse. Les illustrations sont de Binoute.- C’est une association de personnels navigants pour promouvoir le dépistage du cancer du sein, informer, soutenir les malades autant moral que financièrement et aider la recherche en récoltant des fonds. Son responsable, Jean-Claude Show, possèdent mes livres et en les vendant reverse 5 € à l’association. On peut retrouver cette association sur son site Internet ou sur les réseaux sociaux - J’ai deux livres en préparation. Un roman pour les enfants, écrit avec ma fille, avec de la musique aussi car l’expérience du conte a été passionnante. Il devrait paraitre dans 2 ans. Et puis un roman pour les femmes. Je l’ai déjà écrit mais je veux prendre un peu de recul pour le publier. L’histoire d’une jeune femme médium, mariée, qui travaille dans un bureau et son ressenti sur la vie.

J’utilisais déjà ce pseudo lorsque enfant je peignais et au fil du temps je l’ai gardé. Je pense avoir eu de nombreuses vies antérieures en Asie. C’est donc un clin d'oeil à la Chine.A 40 ans j’ai fait, comme beaucoup de personnes, un sérieux burn-out. Je me réveillais toutes les nuits à la même heure, beaucoup de choses m’agaçaient, j’ai craqué. Mon médecin m’a prescrit des médicaments mais lorsque j’ai voulu reprendre mon emploi j’ai voulu stopper cette prise de médicaments. Pour palier ces médicaments et aller mieux je me suis mise à écrire, parler de mon expérience.Être passeuse d’âme c’est être en connexion avec l’au-delà. J’ai la possibilité de faire des écritures automatiques. Je vois les âmes défuntes dans la nuit. C’est un don. Je l’avais déjà enfant et ça me faisait peur. C’est aussi ce qui m’a donné envie d’écrire. Tout le monde possède des dons. Ils se développent ensuite plus ou moins.Passeuse d’âmes en dilettante* sont des livres pour adultes. Dans le tome 1, mon héroïne cherche à aller mieux après un burn-out et se bat pour guérir. Elle rencontre beaucoup de gens. Le tome 2 est l’acceptation de son don, et l’aide qu’elle apporte aux gens qui ont des dons.* Verone Editions : librairie, fnac, Amzon et plateformes internet**Edilivre