Lucciana : un éductour pour découvrir les richesses culturelles du territoire

« Le but de cette journée était de sensibiliser nos hébergeurs à l’offre culturelle de notre territoire » explique Géraldine Ferralis, directrice de l’Office du Tourisme intercommunal Marana-Golo qui regroupe les communes de Bigorno, Borgo, Biguglia, Lucciana, Monte, Vignale, Olmu, Campitellu, Lentu et Scolca.

La quarantaine de professionnels du tourisme a été accueillie au Musée de Mariana où le maire de Lucciana, José Galetti, leur a fait un bref historique de la région. Puis guidés par la directrice du musée, Ophélie de Peretti, les hébergeurs ont découvert les lieux. « La thématique était la mise en lien entre les hébergeurs et l’offre de notre territoire car leurs clients ne poussent pas tous la porte de notre office, souligne la directrice, Aussi mettons-nous à leur disposition un kit de communication comprenant textes, visuels, films leur permettant de participer à la promotion de la destination Marana-Golo sur leur propre site internet. Ces outils ont pour objectifs d’aiguiser la curiosité, stimuler la promotion, renouveler l’intérêt et de fidéliser la clientèle. »



D’autres actions sont prévues par l’OT. Ainsi le 4 mai à Olmo, sur une thématique des loisirs et des activités de pleine nature, un éductour fera découvrir aux professionnels locaux l’offre randonnée du territoire Marana-Golo.