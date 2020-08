Lucciana : la mort dans l'eau

Il était 18h25 quand un baigneur eut son attention par le corps d'un homme qui flottait dans l'eau.

L'homme, qui était en arrêt cardio-ventilatoire, a été aussitôt retiré de l'eau et un massage cardiaque a été effectué pour le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des pompiers et d'un médecin.

Mais malgré tous les efforts des uns et des autres il n'a pu être ramené à la vie.