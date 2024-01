Lucciana est déjà à l'heure olympique

Nicole Filippi, présidente de la Ligue corse, rendait elle aussi hommage à la commune de Lucciana : « Réaliser tous ces travaux, mettre les installations aux normes internationales en si peu de temps est extraordinaire. On aura l’occasion de s’en servir en juin lors de nos championnats régionaux. Mais il faudrait aussi que les grandes villes comme Bastia ou Ajaccio, qui recensent de nombreux clubs, elles aussi se dotent de telles installations. Les installations de Bastia et d’Ajaccio ne sont plus du tout opérationnelles, elles sont dans un état de décrépitude. Les Collectivités devraient se pencher sur ces problèmes, mais nous ne sommes pas entendus. C’est notre sport qui en pâtit avec moins de licenciés. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir s’entraîner correctement. Je ne les vois pas venir s’entraîner à Lucciana, peut-être faire des stages, oui. Aujourd’hui nous avons 29 clubs et trois de trail qui nous ont rejoints soit 1300 licenciés alors qu’il y a quelques années nous étions montés à 1800. C’est dommage, mais on espère que tout va repartir avec ces JO et que 2024 va nous apporter énormément de licenciés. »Si pour l’heure la commune n’a pas encore été contactée par telle ou telle délégation participant aux JO, le maire José Galletti ne s’inquiète nullement. « Nous sommes agréés Centre de préparation pour le tennis et l’athlétisme et nous figurons dans le catalogue émis par le CIO à Paris, communiqué à Tokyo et à toutes les délégations étrangères. Celles-ci savent donc qu’il y a un site à Lucciana avec toutes les commodités qui s’y rattachent : aéroport international, hôtels, environnement exceptionnel, à 1h20 de Paris. Avec aussi la présence du Comité de rugby sur notre site, on devient un lieu incontournable pour le sport dans le département, un véritable pôle sportif de la Corse. Ce qu’on souhaite surtout aujourd’hui c’est que la pratique du sport puisse se développer. On s’aperçoit en effet que quand les jeunes sont dans des associations ils ne traînent pas dans la rue. Nous sommes ouverts à tous les clubs et s’ils veulent venir ici organiser des compétitions, des meetings, le stade est à leur disposition ».