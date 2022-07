Lucciana : Les secondes journées historiographiques Corses c'est ce weekend

Pour mémoire, les premières journées historiographiques Corses s’étaient tenues à Santa Lucia di Talano et Sartène les 3 et 4 juillet 2021. Pour cette 2ème édition dont la programmation est signée Françoise Ducret, responsable de la politique d’animation des médiathèques territoriales et Patrice Gueniffey, historien, le thème choisi est la mise en scène de l’histoire. « L’histoire n’existe pas seulement dans les livres » souligne F. Ducret. « Elle se met en scène aussi dans les musées. Et de plus en plus. Le public est alors convié à s’éduquer, se souvenir, se questionner, grâce à la mise en scène du tableau, de la sculpture, de l’objet. Comment se passe alors la confrontation entre la pratique et le point de vue de l’historien et ceux du commissaire d’exposition ou du conservateur de musée ? Quels vont être l’engagement, la focalisation, la mise en relief de certains faits, de l’un ou de l’autre ? Comment le pouvoir politique s’est-il servi jadis de l’art exposé à présent, pour raconter son histoire et celle de son temps ? ».Plusieurs tables rondes donneront l'occasion l'occasion aux participants de convoquer des réflexions et des controverses avec des historiens, des écrivains et des journalistes qui aborderont une question centrale : comment se crée l'Histoire ? La table ronde inaugurale le 9 juillet à 11 heures, traitera de la façon dont l'Histoire est perçue dans nos sociétés contemporaines, et notamment au regard de l'actualité. En précisant le rôle des historiens et journalistes face à l'Histoire avec chacun leurs types d'entrée historiographiques. Durant ces 2 journées, les organisateurs accueilleront de grands spécialistes continentaux et Corses qui débattront des différents sujets.L'entrée libre et gratuite permettra d'assister aux 4 tables rondes. Patrice Gueniffey introduira la première samedi 9 à 10h30. Suivront un buffet pour tous, et la visite du musée de Mariana à 13h. La table ronde qui suit s'articule autour de la problématique, écrire aujourd'hui l'Histoire d'une ville, on portera une attention particulière sur le patrimoine historique des cités Corses. A 18 h. Stéphane Orsini animera la visite du site archéologique de Mariana. Cette journée s'achèvera autour d'un buffet et d'un moment musical avec Patrick Mattei, Michel Cacciaguerra et Petru Antò Casta. Les tables rondes se poursuivront le dimanche à 11 h, la question retenue "le tableau d'histoire, témoignage ou mensonge ?" sera illustrée d'exemples de toiles qui étayeront cette interrogation. Après un buffet, nous concluerons cette deuxième journée, avec la dernière table ronde à 14h30 . Des commissaires d'exposition participeront à cette ultime réflexion, à savoir si l'exposition temporaire permet de questionner un moment de l'Histoire.