Lucciana : La voiture finit sur le toit, ses trois occupants légèrement blessés

La rédaction le Lundi 7 Novembre 2022 à 18:46

Vers 18h30 de ce lundi 7 novembre, un accident de la route s’est produit sur la commune de Lucciana.

À proximité du pont du Golu, sur la 4 voies, le conducteur d'un véhicule aurait perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course sur le toit. Les sapeurs-pompiers ont mobilisé d’importants moyens en faisant appel à plusieurs casernes.

Le bilan des victimes est de trois blessés légers : deux femmes de 30 et 32 ans et un enfant de 4 ans qui ont été transportés au centre hospitalier de Bastia par les secours.

La RT10 à été coupée dans le sens sud-nord afin de permettre aux secours d'intervenir.